Košaraši Partizana će u narednom kolu ABA lige dočekati Studentski centar, dok će Kluž ugostiti Bosnu.
Košarka
CRNO-BELI SE "KOCKALI", PA PREGAZILI KLUŽ! Pogledajte najzanimljivije momente sa današnje utamice! VIDEO
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Košarkaši Partizana pobedili su danas u Beogradu ekipu Kluža sa 97:77 (34:18, 23:31, 19:17, 21:11) u utakmici šestog kola Grupe B ABA lige.
Crno-beli su upisali i petu pobedu u isto toliko utakmica u regionalnom takmičenju, dok Kluž sada ima skor 2/3.
Najefikasniji u Partizanu bio je Karlik Džons sa 16 poena, Itan Tompson je dodao 14, Nikola Tanasković 13, Kevarijus Hejs 12, dok je Antonio Rivs meč završio sa 11 poena.
KK Partizan - Kluž Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©
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Kapiten Partizana Vanja Marinković je zaigrao na ovoj utakmici prvi put posle višemesečne pauze zbog povrede i upisao je osam poena, uz dve ubačene trojke.
Pogledajte najzanimljivije momente sa ove utakmice:
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