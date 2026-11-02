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1/6 Vidi galeriju KK Partizan - Kluž Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Partizan je tako zadržao maksimalan učinak u ABA ligi sa svih pobeda.

Svoje impresije posle meča izneo je kapiten crno-belih Vanja Marinković koji se posle devet meseci pauze zbog povrede Ahilove tetive vratio na teren.

"Nisam imao osećaj uopšte kako treba da igram dok nisam počeo. Tako da sam izgubio malo taj osećaj za sve, ali okej, to je normalno. Dugo sam bio aut, devet meseci. Dobro se osećam, dobro mi se osećaju noge i stvarno mi je drago što sam se vratio."

Marinković je priznao da je prethodna sezona za njega bila izuzetno teška, kako zbog povrede, tako i zbog svega što se dešavalo oko ekipe..

"Prošla godina je bila jako teška. Mislim da mi je ovo bila najteža sezona, od povreda i od svega što se izdešavalo. Tako da je to sada iza mene i zapravo sam ponovo krenuo. Ovo je za mene lepa sezona za sada, posebno zato što sam se vratio na teren. Nova ekipa, novi momci, dobri momci, dobra energija, tako da mi je stvarno drago."

Govorio je i mentalnom aspektu povrede.

"Očistio sam se baš mnogo. Devet meseci je mnogo dug period. Baš sam krenuo da budem skroz van košarke. Veruj mi da mi je mnogo prijalo. Naravno, trenirao sam, radio u Partizanu, ali uopšte nisam pratio košarku i nekako sam se bavio skroz drugim stvarima."

Tokom rehabilitacije bio je potpuno posvećen oporavku, ali i privatnom životu, bez želje da se dodatno opterećuje dešavanjima na parketu.

"Mislio sam da će mi mnogo teže pasti to odsustvo, ali sam se brzo operisao i mnogo brzo počeo da radim sa svojim trenerom na celom procesu oporavka. Skroz sam se fokusirao na to i na svoj privatan život. Ovo stvarno nisam pratio i nisam uopšte hteo da ulazim u taj prostor, tu tenziju i sve to. Mislim da je baš bilo previše za mene i prijalo mi je. Sigurno će ponovo doći taj period, što je normalno. Znam da ću to bolje da iznesem, ali ono što se desilo prošle godine ne može više da se ponovi. Nikad ne reci nikad, ali stvarno je jako teško da se ponovi ono što se desilo prošle sezone."