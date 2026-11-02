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Grejem je odmah doživeo povredu i odigrao je tek nekoliko utakmica. Potom ga je Saša Obradović sklonio iz tima, a on i dalje nema klub.

1/6 Vidi galeriju Devonte Grejem Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Printscreen/TV Arena sport

Devonte Grejem je čekao da debituje u Evroligi sve do 13. kola, kada je protiv Olimpijakosa zaigrao i postigao je tri trojke, dok je imao i četiri asistencije i četiri skoka. Skupio je indeks 15, a Delije su pomislile da su dobile kapitalno pojačanje.

Grejem se posle toga doslovno raspao. Imao je sve manju minutažu, a ni njegova igra na parketu nije bila baš idealna. Protiv Barselone je postigao četiri poena, protiv Partizana pet, Hapoel ništa, Virtus samo tri, a Pariz i Valensija ništa... Posle toga je i otišao.

Jednostavno, nije se snašao, a pre njega je šansu dobio Jago Mateuš.