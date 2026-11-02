ZVEZDA GA DOVELA KAO NAJVEĆE POJAČANJE, PA PAO U NEMILOST SAŠE OBRADOVIĆA: Sada je izdominirao kostimom za "Noć veštica"...
Grejem je odmah doživeo povredu i odigrao je tek nekoliko utakmica. Potom ga je Saša Obradović sklonio iz tima, a on i dalje nema klub.
Devonte Grejem je čekao da debituje u Evroligi sve do 13. kola, kada je protiv Olimpijakosa zaigrao i postigao je tri trojke, dok je imao i četiri asistencije i četiri skoka. Skupio je indeks 15, a Delije su pomislile da su dobile kapitalno pojačanje.
Grejem se posle toga doslovno raspao. Imao je sve manju minutažu, a ni njegova igra na parketu nije bila baš idealna. Protiv Barselone je postigao četiri poena, protiv Partizana pet, Hapoel ništa, Virtus samo tri, a Pariz i Valensija ništa... Posle toga je i otišao.
Jednostavno, nije se snašao, a pre njega je šansu dobio Jago Mateuš.
Devonte Grejem sada nema klub, jednostavno uživa kod kuće, a oduševio je svojim izgledom za "Noć veštica", koja se obeleževa širom sveta na samom kraju oktobra. On se maskirao u Džokera, najpoznatijeg antagonistu iz sveta stripova i velikog protivika Betmena.