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Košarkaši Dubaija pobedili su večeras na svom terenu Zadar 89:75 (16:21, 19:17, 23:20, 31:17), u utakmici šestog kola Grupe B u ABA ligi.

Dubai su predvodili Mfiondu Kabengele sa 21 poenom i 11 skokova i Tornike Šengelija sa 20 poena i sedam skokova.

ABA liga 2026/27 Foto: Cibona / Ivana Dergez, : Igokea m:tel/Marija Vuruna, Borac Mozzart/Dusko Radisic

Džanan Musa pobedi je doprineo sa 14 poena i pet skokova, a srpski košarkaš Nemanja Dangubić sa devet poena.

U ekipi Zadra najefikasniji je bio Niko Šare sa 16 poena uz četiri asistencije, Ros Vilijams dodao je 11 poena, a Ivan Vraneš 10 poena i četiri skoka.

Dubai je uz Partizan jedina ekipa sa svih pet pobeda u Grupi B. Zadar ima dve pobede i tri poraza.

U sledećem kolu Dubai će igrati u Beogradu protiv Mege, a Zadar će u Subotici igrati protiv Spartaka.

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