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Odluka Narodne banke Srbije da Alta banci oduzme dozvolu za rad otvorila je pitanje mogućih posledica po kompanije i sportske kolektive koji su s njom sarađivali. Među njima je i košarkaški klub Crvena zvezda, čiji se logo nalazio na dresovima ekipe od početka sezone.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz Arene Foto: Pedja Milosavljevic/Euroleague Basketball, Pedja Milosavljevic

Iz Zvezde su se oglasili i objasnili da novonastale okolnosti neće ugroziti finansijsku stabilnost, niti redovno funkcionisanje kluba. Naime saradnja s bankom nije podrazumevala potpisivanje novog sponzorskog ugovora, pošto su pregovori bili u toku, ali dogovor nije formalizovan.

Uprkos tome što je naziv Alta banke bio istaknut na dresovima crveno-belih, iz kluba navode da eventualni gubitak tog sponzorstva ne predstavlja finansijski udar koji bi mogao da poremeti poslovanje.

"Nije, Košarkaški klub Crvena zvezda ne zavisi u toj meri od jednog sponzorskog ugovora.", rekli su sa Malog Kalemegdana za "Sport klub"

Zvezda je imala otvoren račun u pomenutoj banci, ali tvrdi da se na njemu nalazila tek manja količina novca, zbog čega blokada sredstava ne utiče na svakodnevne aktivnosti kluba, niti na izmirivanje obaveza.

"Klub je imao račun u Alta banci, kao što ima u svakoj banci sa kojom sarađuje ili ima sponzorski ugovor. Na računu su se nalazila minimalna sredstva, i njihova blokada ne ugrožava na bilo koji način normalno funkcionisanje kluba."

Iako se logo banke nalazio na opremi ekipe tokom dosadašnjeg dela sezone, novi ugovor nije stupio na snagu, jer nije ni potpisan.

"KK Crvena zvezda nije realizovao novi sponzorski ugovor sa Alta bankom. U toku su bili pregovori oko novog ugovora, ali taj ugovor nije potpisan."

U klubu istovremeno naglašavaju da potraga za novim poslovnim partnerima nije pokrenuta zbog situacije sa Alta bankom, već da predstavlja deo šire strategije unapređenja poslovanja i jačanja sponzorskog portfolija.

"Rukovodstvo KK Crvena zvezda, nevezano za novonastalu situaciju, aktivno radi na dovođenju novih sponzora. Kao evroligaš, sa ambijentom koji imamo na našim utakmicama, rezultatima koje postižemo, želimo da unapredimo svoje poslovanje uvećanjem sponzorskog pool-a. To je, verujemo, ambicija svakog kluba u Evropi, i nema nikakve veze sa situacijom oko poslovanja jedne banke."

Crveno-beli su se osvrnuli i na pitanje izmirivanja obaveza prema igračima, stručnom štabu, zaposlenima i poslovnim partnerima. Kao argument da klub ne zavisi od jednog izvora prihoda naveli su broj sponzora, ali i novac koji ostvaruju od prodaje sezonskih i pojedinačnih ulaznica.

"KK Crvena zvezda, u šta možete da se uverite i površnim pogledom na pool sponzora – ima preko 30 sponzora od kojih su većinom u pitanju privatne kompanije, velika, srednja, manja preduzeća, kao i tehnički partneri kluba. Počev od nazivnog sponzora. Kao takav, uz prihode od sezonskih i dnevnih karata (o čemu smo već detaljno informisali javnost) – ne zavisi od jednog sponzora.", zaključuju iz Zvezde.