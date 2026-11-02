Slušaj vest

Jokić ima 31 godinu i na prvih pet utakmica nove sezone u proseku beleži 21,2 poena, 9,8 skokova i 9,2 asistencije.

1/5 Vidi galeriju Nikola Jokić protiv Finiks Sansa Foto: Chris Coduto / Getty images / Profimedia

Za bilo kog drugog igrača u ligi, te brojke bi značile da igra u životnoj formi, ali ne srpskog superstara.

To je zapazio američki novinar Mark Kizla, koji je u listu "Denver gazet" objavio članak u kom se pita da li je Jokić već sada osvojio svoju poslednju MVP titulu, odnosno da li će karijeru završiti sa tri trofeja namenjena najkorisnijem igraču NBA lige.

Trendovi se ne mogu utvrditi na osnovu svega pet utakmica u dugoj NBA sezoni. Ali obratite pažnju na ovo: čini se da Nagetsi pokušavaju da promene, ili bar prilagode, svoj identitet. Iako je i dalje ’mašina za tripl-dablove’, prosek poena Nikole Jokića pao je na 21,2 poena po utakmici, što je najniži nivo još od sezone 2019/20, godine pre nego što je započeo svoj niz partija na MVP nivou i potvrdio se kao najbolji igrač na planeti.

Da li je Jokić osvojio poslednju MVP nagradu u karijeri? I da li su Nagetsi odlučili da bi mogli biti opasniji tim ukoliko se ne bi toliko oslanjali na poenterski učinak svog najboljeg igrača?

Podsetimo, na otvaranju sezone protiv Oklahoma Siti Tandera, Jokić je postigao svega 13 poena, a onda je upisao tripl-dabl protiv Nju Orelans Pelikansa sa 35 poena, 15 skokova i 10 asistencija. U naredna tri meča, Srbin je ubacivao 19, 21 i 18 poena. Uz to, Nikoli su pali i procenti šuta, pa tako iz igre pogađa 47,7 odsto šuteva, dok je iza linije za tri poena na 20,8 odsto, što mu je najgori procenat u karijeri.