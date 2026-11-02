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Košarkaši Spartaka iz Subotice pobedili su večeras u Beogradu posle produžetka ekipu Mege rezultatom 109:104 u meču šestog kola grupe B ABA ligi.

Mega - Spartak, ABA liga 2.11.2026 Foto: ABA liga / Dragana Stjepanović

Najefikasniji u ekipi Spartaka bio je Igor Drobnjak sa 19 poena. Džalon Pipkins je postigao 17 poena, dok je Luka Cerovina ubacio 16.

U redovima Mege istakao se Andrej Lučić sa 20 poena. Aleksandar Vojinović je dao 17 poena, a Luka Paunov je zabeležio 14.

Spartak je četvrtoplasirani u grupi B sa tri pobede i dva poraza, dok je Mega na osmoj poziciji sa učinkom 2-3.

U sledećem kolu, Spartak će dočekati Zadar, a Mega će u Beogradu igrati protiv Dubaija.

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