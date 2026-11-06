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Dušan Miletić ima sve zapaženiju ulogu u Hapoelu iz Jerusalima, a nakon važne pobede svog tima govorio je o saradnji sa trenerom Sašom Obradovićem, napretku koji ostvaruje, ali i mogućnosti da ponovo obuče dres reprezentacije Srbije.

Nekadašnji centar Partizana stigao je u izraelski klub posle odlične sezone u rumunskom Klužu, a čini se da mu promena sredine i rad sa iskusnim stručnjakom veoma prijaju. Miletić ne krije zadovoljstvo zbog dosadašnjeg iskustva, a posebno je istakao koliko mu znači poverenje i saradnja sa Obradovićem.

Posle značajnog trijumfa, srpski košarkaš naglasio je da je pobeda bila važna ne samo zbog rezultata već i zbog samopouzdanja ekipe u nastavku takmičenja.

"Stvarno bitna utakmica za nas, za samopouzdanje i nastavak takmičenja. Igrali smo protiv izuzetno dobrog protivnika, sigurno jednog od favorita za osvajanje takmičenja. Mislim da smo igrali lepo, fizički bili veoma dobri, ispoštovali dogovor i da je to na kraju donelo rezultat", poručio je Miletić.

"Stvarno uživam i napredujem"

Miletić je potom govorio o atmosferi u ekipi i saradnji sa Sašom Obradovićem. Nije štedeo pohvale na račun trenera, ističući da mu svakodnevni rad sa njim mnogo znači i da veruje da ima još prostora za napredak.

"Stvarno uživam i napredujem. Ima još dosta prostora da budem bolji, imamo sjajnu ekipu i to će mi na kraju doneti mnogo toga. Naravno, tu je i rad sa njim. On je sjajan trener i mislim da sve to ide meni u korist", istakao je srpski košarkaš.

Posebno se osvrnuo i na navijače koji, uprkos tome što Hapoel ne igra utakmice u svom Jerusalimu, redovno putuju kako bi pružili podršku ekipi.

"Žao mi je što ne igramo utakmice kod nas u Jerusalimu. Mislim da bi atmosfera bila sjajna, ali stvarno bih zahvalio navijačima koji su došli i prešli toliki put da nas podrže. Navijali su i mislim da su nam dali vetar u leđa", rekao je Miletić.

1/6 Vidi galeriju Dušan Miletić Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Starsport, Dimitrije Vasiljevic/© 2024 Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT, Pedja Milosavljevic/Pedja Milosavljevic

Miletić o reprezentaciji

Ipak, posebnu pažnju privukao je njegov odgovor na pitanje o reprezentaciji Srbije. Miletić nije krio da bi voleo da dobije poziv selektora i zaigra u dresu nacionalnog tima, ali je otkrio da za sada nije dobio poziv, iako kontakt postoji.

"Šta će biti, stvarno ne znam. Nisam dobio poziv, ali jesmo u kontaktu. Voleo bih, naravno, kao i uvek. Ako poziv stigne, odazvaću se kao i uvek. Videćemo", poručio je centar Hapoela.

Njegove reči jasno pokazuju da želja za nastupom u reprezentaciji postoji. Miletić nastavlja da se dokazuje u klupskom dresu, napreduje pod vođstvom Saše Obradovića i čeka priliku da eventualno dobije poziv koji bi mu mnogo značio.