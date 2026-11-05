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Selektor ženske seniorske reprezentacije Miloš Pavlović spreman dočekuje predstojeće tri utakmice novembarskog FIBA prozora u okviru kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2027, poučen novim iskustvima.

Pavlović se pre nekoliko dana vratio iz SAD, gde je proveo dve nedelje na prestižnom JUKON-u (UCONN-University of Connecticut), najboljem američkom univerzitetu za žensku košarku, čija je igračica nedavno postala naša reprezentativka Jovana Popović.

1/4 Vidi galeriju Miloš Pavlović gost Univerziteta Konektikat Foto: KSS

“Proveo sam dve divne nedelje u Konektikatu, kao gost tamošnjeg trofejnog Univerziteta, čiji je program najuspešniji u ženskoj košarci u SAD, za šta veliku zahvalnost dugujem Košarkaškom savezu Srbije, bez čije pomoći ne bih mogao da odem na ovo značajno putovanje. Tokom boravka prisustvovao sam svim treninzima u predsezoni i pogledao dve pripremne utakmice JUKON Haskisa.“ – priča Pavlović. „Bio sam sveukupno sjajno prihvaćen od prvog trenera Đina Orijeme i njegovih saradnika. Provodili smo jako kvalitetno vreme dosta razgovarajući o košarci, čak smo dva puta imali i direktnu saradnju sa trening igračima koji igraju protiv devojaka kako bi ih što bolje spremili, razmenu mišljenja o filozofiji evropske i američke košarke. Uslovi u kojima rade su nestvarni, u trenažnom centru imaju apsolutno sve što je potrebno za bavljenje košarkom na vrhunskom nivou.“

Kako je prihvaćena naša seniorska reprezentativka Jovana Popović, koja je letos potpisala za JUKON?

“Jovana je, pre svega, divna osoba i nisam imao nikakvu sumnju da će uz svoje košarkaške kvalitete uspeti da se nametne. Međutim, sve nas je iznenadila brzinom kojom je izborila mesto u startnoj petorci kao frešmen. Primetio sam i da postoji rezerva, odnosno da joj treba još vremena da se adaptira i njen pun potencijal će se tek pokazati u skorijoj budućnosti.“

Koliko vam je ovo putovanje značilo za usavršavanje i da li planirate da idete ponovo u SAD?

“To je svakako bilo iskustvo koje puno znači, jer sam stekao uvid u mnoge stvari bitne za organizaciju jednog tima i koledža koji je najvišem nivou u Americi. Moram da istaknem da su ljudi otvoreni i više nego zainteresovani za razmenu mišljenja, a tu bih ponovo istakao trenera Đina kao svetsku veličinu i člana „Kuće slavnih“, koji je sa mnom svakodnevno sedeo i razgovarao. Sigurno da, u zavisnosti od obaveza, imam u planu da ponovo posetim neki od vrhunskih američkih koledža, kako bih proširio svoje vidike i poglede na košarku i sticao nova iskustva.“

Sledi okupljanje reprezentacije narednog vikenda. U novembarskom prozoru kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2027, Srbija će 11. novembra 2026. od 18.00 sati u „Hali sportova Ranko Žeravica“ dočekati Grčku, 14. novembra od 14.30 će gostovati Holandiji u predgrađu Amsterdama Alemereu, a 17. novembra od 18.00 sati igraju u Bratislavi protiv Slovačke.

“Grupa u kojoj ćemo igrati je znatno teža nego ona u prethodnoj rundi kvalifikacija. Očekujem punu ozbiljnost i profesionalni pristup, kako igrača, tako i stručnog štaba, jer samo zajedničkim snagama možemo da napravimo dobar posao. Pozivam sve ljubitelje košarke da nam u sredu 11. novembra pruže podršku u utakmici protiv Grčke i da igramo pred punom „Halom sportova Ranko Žeravica“, jer nam podrška navijača puno znači“ – konstatuje selektor ženske reprezentacije Srbije Miloš Pavlović.