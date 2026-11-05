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FIBA je izrekla novčane kazne ovom klubu zbog neizmirenih dugovanja prema dvojici nekadašnjih košarkaša, Litvancima Justasu Furmanavičusu i Taulijusu Valinskas, a uz to postoji i opasnost od ponovnog uvođenja zabrane registracije novih igrača.

Problem vuče korene iz sezone 2024/2025, kada su Furmanavičus i Valinskas nosili dres Borca. Arbitražni sud FIBA još 2. februara doneo je odluke prema kojima je klub iz Čačka bio obavezan da isplati zaostale zarade, pripadajuće kamate i troškove postupka.

Pošto Borac nije ispunio obaveze u predviđenom roku, FIBA je 24. marta aktivirala sportsku sankciju, odnosno zabranu registrovanja novih igrača. Ipak, klub je uspeo privremeno da izbegne blokadu 14. avgusta, kada je uprava uplatila prvu ratu i prihvatila dogovor o sukcesivnom izmirenju duga.

Međutim, Čačani sada moraju pažljivo da prate dogovorenu dinamiku plaćanja. Ukoliko zakasne sa bilo kojom narednom ratom, zabrana registracije automatski će ponovo stupiti na snagu. U tom slučaju više neće biti moguć novi dogovor o reprogramu, već će Borac morati odjednom da isplati kompletan preostali dug.

Tu nije kraj problemima za klub iz Čačka. Pored opasnosti od nove blokade, FIBA je izrekla i novčane kazne u ukupnom iznosu od čak 25.000 švajcarskih franaka!

Zbog slučaja Justasa Furmanavičusa Borac mora da plati 10.000 franaka, a rok za uplatu ističe upravo danas, 5. novembra. Situacija je još ozbiljnija u predmetu Taulijusa Valinskasa, za koji je određena kazna od 15.000 švajcarskih franaka, sa rokom za izmirenje do 25. novembra.

Čačanski klub tako se našao pod ozbiljnim pritiskom, a svaki novi propust mogao bi dodatno da zakomplikuje njegovu situaciju.