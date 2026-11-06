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Nikola Jokić mogao bi da postane najveća meta na NBA tržištu 2027. godine!

Golden Stejt Voriorsi ozbiljno računaju na mogućnost da trostruki MVP napusti Denver, a u San Francisku veruju da bi prisustvo Stefa Karija moglo da bude presudan adut u pokušaju da dovedu najboljeg centra današnjice. Srbin je više puta poručio da želi da ostane u Koloradu, ali pitanje je koliko će još imati strpljenja ukoliko Nagetsi ne naprave tim sposoban da se bori za titulu!

1/6 Vidi galeriju Nikola Jokić protiv Toronta Foto: Tyler Schank / Getty images / Profimedia

Da li je moguće da Nikola Jokić obuče dres Golden Stejt Voriorsa i zaigra zajedno sa Stefom Karijem? Zasad je to samo scenario, ali američki mediji već ozbiljno pišu o mogućnosti koja bi mogla da promeni odnose snaga u NBA ligi!

Priča je dobila na težini nakon što je poznati NBA insajder Džejk Fišer na radiju "SiriusXM NBA Radio" otkrio da u Golden Stejtu i dalje veruju da predstavljaju jednu od najpoželjnijih destinacija za najveće zvezde. Njihova velika nada je upravo srpski as, koji bi tokom leta 2027. mogao da postane dostupan na tržištu.

"Voriorsi su jedna od ekipa koje se pitaju da li smo sigurni da Jokić narednog leta neće postati dostupan. Oni se nadaju da bi mogli da imaju maksimalan prostor pod seleri kepom i da uz to imaju Stefa Karija. Ljudi iz kluba i dalje veruju da je Golden Stejt destinacija za najveće zvezde" preneo je Fišer.

Američki novinar ističe da Voriorsi veruju kako bi narednog leta mogli da privuku veliko ime, bilo putem trejda, bilo preko slobodnog tržišta. A Jokić je, bez dileme, najveća riba koja bi mogla da se pojavi u ponudi.

Jokić želi da ostane, ali Denver mora da ga ubedi

Iako se u Americi sve glasnije govori o mogućem odlasku, važno je naglasiti da sam Jokić nikada nije najavio da želi da napusti Denver. Naprotiv, srpski as je više puta istakao da mu je želja da čitavu NBA karijeru provede u dresu Nagetsa.

U julu je poručio da planira da narednog leta potpiše novi ugovor i ostane u Koloradu do kraja karijere. Ipak, na medija-danu u septembru privukao je pažnju i kratkim, pomalo šaljivim komentarom.

"Ako me žele", dobacio je Jokić uz osmeh, govoreći o budućem produžetku saradnje.

Uprava Denvera odmah je poručila da nema razloga za zabrinutost, ali okolnosti na terenu mogle bi da zakomplikuju situaciju. Nagetsi nisu najbolje otvorili novu sezonu, a posle sedam odigranih utakmica imaju skor od četiri pobede i tri poraza.

To samo po sebi ne znači da Jokić razmišlja o odlasku, ali otvara pitanje koje će pratiti Denver tokom cele sezone: može li klub da napravi ekipu koja će iskoristiti najbolje godine svog najboljeg igrača?

Nagetsi su prethodnu sezonu završili porazom od Minesote već u prvom kolu plej-ofa, a ni tokom leta nisu napravili velike promene u osnovi tima. Doveli su Demara Derozana i još nekoliko igrača, ali su ostali bez Pejtona Votsona i Tima Hardaveja Džuniora. Nije bilo velikog poteza koji bi odmah promenio odnos snaga na Zapadu.

1/46 Vidi galeriju Nikola Jokić u dresu Denver Nagetsa Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Upravo tu bi mogao da nastane problem. Jokić je jedan od najboljih košarkaša planete, ali ni njegovo neverovatno umeće ne može samo da garantuje titulu. Ukoliko Denver ne pronađe način da oko njega napravi šampionski sastav, nije isključeno da se u nekom trenutku otvore pitanja koja danas deluju nezamislivo.

Naravno, sve ovo za sada ostaje u domenu pretpostavki. Nema potvrde da je Jokić nezadovoljan klubom ili da je zatražio promenu sredine. Ipak, u NBA ligi se situacija može promeniti veoma brzo, naročito kada je u pitanju igrač njegovog kalibra.

Kari je glavni adut, a novac neće biti problem?

Voriorsi žele da iskoriste preostale godine karijere svog najvećeg igrača. Stef Kari i dalje predstavlja jednu od najvećih zvezda lige, a u klubu očigledno smatraju da bi dolazak Jokića mogao da im donese još jednu ozbiljnu šansu za šampionski prsten.

Zamisao je više nego primamljiva: Kari kao jedan od najboljih šutera svih vremena, Jokić kao centar koji kontroliše igru, razigrava saigrače i dominira u reketu.

Njihova saradnja bila bi košarkaška poslastica, a protivničke odbrane imale bi gotovo nerešiv zadatak da zaustave kombinaciju Jokićeve igre iz reketa i Karijevih trojki.

Stef Kari Foto: David Berding / Getty images / Profimedia

Finansijska konstrukcija takođe ide naruku Golden Stejtu. Prema analizi ESPN-a, Voriorsi bi mogli da imaju između 50 i 100 miliona dolara prostora pod seleri kepom, u zavisnosti od ugovornih odluka i eventualnih produžetaka saradnje sa postojećim igračima.

Džimi Batler i Drejmond Grin mogli bi da postanu slobodni agenti, što bi otvorilo prostor za ozbiljan remont ekipe. Golden Stejt bi tako mogao da oslobodi novac i pokuša da oko Karija dovede novu superzvezdu.

Jokić nije jedina bomba na tržištu

Ukoliko srpski centar odluči da ostane u Denveru, Voriorsi bi mogli da se okrenu drugim velikim imenima.

Prema projekcijama američkih medija i analizi NBA lige, među igračima koji bi mogli da budu dostupni 2027. nalaze se Karl-Entoni Tauns, Janis Adetokumbo, Kevin Durent, Entoni Dejvis i Majkl Porter Džunior.

Posebno je zanimljiv Tauns, koji ima igračku opciju za sezonu 2027/28. Njegova dostupnost zavisiće od odluke koju bude doneo, kao i od eventualnog novog dogovora sa Njujork Niksima.

Janis je takođe ime koje će privlačiti ogromnu pažnju, dok bi Entoni Dejvis i Majkl Porter Džunior mogli da budu dodatne opcije za klubove koji žele da naprave velike promene.

Ipak, jasno je da nijedno od ovih imena nema tržišnu težinu Nikole Jokića. Trostruki MVP, igrač koji je Denveru doneo prvu titulu u istoriji franšize, bio bi daleko najveći ulov leta 2027.

Poslednja šansa za još jedan prsten?

U Golden Stejtu očigledno ne žele da propuste priliku da Kariju obezbede još jednu šansu za osvajanje NBA titule. Vreme ne radi za legendarnog šutera, koji će narednog leta imati 39 godina.

Fišerovo otkriće pokazuje da Voriorsi već razmišljaju o velikim potezima i da ne žele da se pomire sa prosekom.

Ipak, postoji ogromna razlika između želja Golden Stejta i Jokićevih planova. Srbin je jasno poručio da želi da ostane u Denveru, a Nagetsi će imati mogućnost da mu ponude istorijski ugovor vredan čak 359,5 miliona dolara za pet godina.

Ali novac nije jedino što odlučuje o budućnosti najvećih zvezda. Jokić je već osvojio MVP priznanja i NBA titulu, a sasvim je jasno da će želeti da se i u narednim godinama bori za trofeje.

Ako Denver ne pokaže da može da mu obezbedi takvu šansu, možda će se otvoriti prostor za drugačiji scenario. A u Golden Stejtu već čekaju i nadaju se da bi upravo Nikola mogao da bude čovek koji će Kariju doneti još jedan šampionski prsten.