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Majami je doživeo novi udarac, a Golden Stejt nastavio da melje rivale!

Voriorsi su pred svojim navijačima stigli do šeste uzastopne pobede, savladavši Hit ubedljivim rezultatom 120:100. Ekipa sa Floride nije imala odgovor na raspoloženog domaćina, a srpski košarkaš Nikola Jović nije dobio mnogo prostora da pokaže šta zna.

Za 12 minuta igre Jović je postigao samo jedan poen, uz jednu asistenciju i jednu blokadu. Pokušao je dva puta van linije 7,24 metra, ali nije uspeo da pogodi nijednu trojku. Njegov učinak tako je ostao daleko od onoga što bi želeo, dok je Majami upisao šesti poraz u sezoni.

Najefikasniji u redovima Hita bio je Dejvion Mičel sa 22 poena i osam asistencija, dok je Janis Adetokumbo ostvario dabl-dabl učinak od 20 poena i 14 skokova. Bam Adebajo dodao je 18 poena i deset uhvaćenih lopti, ali ni to nije bilo dovoljno da se izbegne ubedljiv poraz.

Kari nezaustavljiv, Golden Stejt melje sve pred sobom!

Dok je Jović imao skromnu minutažu, Stef Kari je ponovo bio glavna zvezda večeri. Ubacio je 29 poena i pogodio šest trojki, nastavljajući neverovatnu seriju u kojoj je na prethodna četiri nastupa ukupno postigao čak 138 poena!

Posebno je zanimljivo da je Kari do velikog učinka stigao uprkos lošem početku. U prvom poluvremenu imao je tek dva pogotka iz deset pokušaja, ali je posle pauze ubacio u brzinu više i potpuno preuzeo kontrolu nad utakmicom.

1/4 Vidi galeriju Stef Kari Foto: Lachlan Cunningham / Getty images / Profimedia

Jedna od njegovih trojki imala je i istorijski značaj. Kari je prestigao legendarnog Oskara Robertsona na večnoj listi NBA strelaca i popeo se na 17. mesto sa više od 26.710 poena.

Golden Stejt je pitanje pobednika praktično rešio u trećoj četvrtini. Domaćin je tada napravio seriju 26:9 i potpuno slomio otpor gostiju, koji do kraja nisu uspeli da se vrate u utakmicu.

Veliku pomoć Kariju pružili su Jaksel Lendeborg sa 17 poena, osam skokova i šest asistencija, kao i Drejmond Grin, koji je podelio čak 11 asistencija i ostvario najbolji učinak u toj statističkoj kategoriji ove sezone. Džordž Nijang dodao je 13 poena sa klupe.

Povratak Kleja Tompsona i ovacije u San Francisku

Posebnu emociju utakmici dao je povratak Kleja Tompsona pred navijače koji su ga godinama gledali u dresu Golden Stejta. Dočekan je ovacijama, a publika nije zaboravila sve što je uradio za klub.

Tompson je protiv nekadašnjih saigrača postigao 11 poena, a uspeo je i da blokira Karija u prvoj četvrtini. Prethodne večeri bio je junak Dalasa, pošto je trojkom u poslednjoj sekundi doneo pobedu svom timu protiv Klipersa.

U dresu Majamija nastupio je i Endrju Vigins, još jedan bivši član šampionske generacije Voriorsa, ali ni on nije uspeo da pomogne gostima. Meč je završio sa dva poena, šest skokova i četiri asistencije.

Buker i Bruks razbili Orlando, Sansi prekinuli crni niz

U drugoj utakmici večeri Finiks Sansi uspeli su da prekinu seriju od četiri poraza, pošto su pred svojim navijačima savladali Orlando Medžik rezultatom 117:104.

Devin Buker bio je najzaslužniji za trijumf sa 30 poena, dok je Dilon Bruks dodao 24. Njih dvojica su sredinom treće četvrtine vezanim trojkama odveli Finiks na velikih 78:60 i praktično rešili pitanje pobednika.

Sansi su u poslednju deonicu ušli sa prednošću od 23 poena, a u jednom trenutku imali su i ogromnih 30 razlike. Posebno impresivno delovali su u šutu za tri poena, pošto su pogodili 17 od 34 pokušaja.

Orlando je sam sebi dodatno otežao posao sa čak 25 izgubljenih lopti, koje je Finiks pretvorio u 36 poena. U poraženom timu najbolji je bio Vendel Karter Džunior sa 27 poena i 13 skokova, dok je Tristan da Silva dodao 18 poena. Franc Vagner završio je utakmicu sa 15 poena i čak 15 asistencija.

Finiks je tako prekinuo negativnu seriju, dok je Orlando upisao treći uzastopni poraz.

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