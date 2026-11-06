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Bogdan Bogdanović rešio je da se baci u investitorske vode, pa je nedavno uložio unovac u izgradnju novog hotela u Plužinama, u Crnoj Gori.

Novi hotel nalaziće se na mestu nekadašnjeg čuvenog hotela "Piva", koji je bio simbol turizma i prepoznatljivo obeležje Plužina. Ovaj turistički objekat srušen je u četvrtak, a sve u okviru priprema za izgradnju novog ugostiteljskog objekta na istoj lokaciji.

Slobodan Delić, predsednik Opštine Plužine, rekao je za portal RTNK da je stari hotel imao simboličnu vrednost, ali je dodao da je vreme za izgradnju funckionalnog ugostiteljskog objekta koji odgovara potrebama savremenog turizma.

1/6 Vidi galeriju Bogdan Bogdanović u dresu Srbije Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

NBA zvezda Bogdan Bogdanović pravi hotel, dakle vlasnici su krenuli polako sa realizacijom tog projekta. U njihovim planovima je i veća površina, ali i drukciji dizajn. U svakom slučaju, očekujem da ce novi objekat biti napravljen u narednom periodu i da ce biti funkcionalan i moderan, što znači da će doneti novu vrednost našoj opštini - naglasio je Delić.

Prema njegovim rečima, još nisu poznati svi detalji projekta i smeštajni kapacitet budućeg hotela, ali je svakako značajno to što je investitor čuveni košarkaš koji je odrastao u Plužinama.

Samo to ime i njegova reputacija garantuju da će mnogi čuti za naš grad i svakako doći da ga posete - rekao je Delić.

Foto: Kurir

Iz Parka prirode "Piva" su na društvenim mrežama objavili da je rušenje srtarog hotela tužan dan za Plužine i sve koji su godinama vezivali lepe uspomene za lokalni hotel, a posebno za ljude koji su svoj radni vek proveli u njemu.

Nakon njegove izgradnje i početka rada u novim Plužinama pre pola veka, nakon prestanka rada 2011. godine, nakon kupovine hotela od strane porodice Bogdanović 2019. godine, došao je trenutak njegovog rušenja, kako bi na njegovom mestu bio izgrađen novi hotel - navodi se u objavi na društvenim mrežama.

Kako su naveli iz Parka prirode „Piva", sa starim hotelom odlazi i jedan dio istorije Plužina, kao i brojne uspomene i sećanja na neka druga, lepša vremena.

Ipak, ovo nije samo kraj jedne priče, već i početak nove. Verujemo da će novi hotel doneti novu energiju, otvoriti nove mogućnosti i dati značajan doprinos daljem razvoju turizma, koji predstavlja jednu od najvećih šansi za budućnost Plužina i cele Pive - poručili su iz Parka prirode „Piva".

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