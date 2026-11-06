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Andrej Stojaković iz utakmice u utakmicu potvrđuje da je pred njim ozbiljna košarkaška budućnost!

Sin legendarnog Predraga Peđe Stojakovića odigrao je još jednu fantastičnu utakmicu, pošto je u ubedljivoj pobedi Ilinoisa nad Pensilvanijom (112:70) bio najefikasniji pojedinac svog tima sa čak 25 poena.

1/5 Vidi galeriju Andrej Stojaković Foto: Geoff Stellfox / Getty images / Profimedia

Mladi srpski košarkaš bio je nezaustavljiv, a posebno je blistao u prvom poluvremenu, tokom kojeg je ubacio čak 21 poen. Meč je završio sa devet pogođenih šuteva iz 17 pokušaja, uključujući dve trojke iz tri pokušaja, uz pet skokova i četiri asistencije. Na parketu je proveo svega 22 minuta, što njegov učinak čini još impresivnijim.

Nastavio tamo gde je stao

Ovo nije bila samo još jedna dobra partija talentovanog beka. Stojaković je vezao drugu utakmicu na početku sezone sa najmanje 20 postignutih poena, a u karijeri na tom univerzitetu sada ima čak deset mečeva sa takvim učinkom.

Ilinois je ubedljivom pobedom potvrdio odličan početak sezone. Tim je slavio i u prvom meču, protiv Ferli Dikinsa, rezultatom 120:45, a protiv Pensilvanije je dodatno pokazao koliko može da bude dominantan. Ekipa je imala čak 62 skoka, naspram 33 protivnika, i postigla 66 poena iz reketa.

Stojaković nije bio jedini raspoložen u pobedničkom sastavu: Kventin Kolman ubacio je 19 poena, Zavier Zens 18, dok je Itan Braun upisao dabl-dabl sa 13 poena i deset skokova. Ipak, Peđin sin bio je najbolji strelac utakmice.

Srbija čeka odgovor Peđinog naslednika

Dok Andrej na parketu nastavlja da potvrđuje talenat, navijači u Srbiji i dalje čekaju odgovor na jedno pitanje - za koju će reprezentaciju igrati u budućnosti?

Mladi košarkaš ima pravo da nastupa za Srbiju i Grčku, a interesovanje za njegove usluge ne kriju ni jedni ni drugi. Andrej još nije doneo konačnu odluku. U maju je poručio da će razgovarati sa obe reprezentacije i odlučiti kada bude siguran da je to pravi potez za njega.

Srbija se nada da će Peđin sin krenuti očevim stopama i obući dres "orlova". Njegov otac je sa reprezentacijom osvojio Svetsko prvenstvo 2002. godine i Evropsko prvenstvo 2001. godine, a navijači bi voleli da i Andrej jednog dana postane deo nove generacije koja će donositi medalje.

Za sada, mladi Stojaković govori na terenu - a partije poput ove protiv Pensilvanije samo dodatno podgrevaju očekivanja.