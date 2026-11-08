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Burna životna priča ovog kontroverznog košarkaša Lamara Odoma dostojna je scenarija za pravi holivudski blokbaster.

Rođen je u južnom delu Kvinsa. Njegov otac je bio zavisnik od heroina, a majka mu je umrla od tumora kada je imao samo 12 godina, pa ga je odgajala baka.

Na Roud Ajlend koledžu je pokazao neverovatan košarkaški potencijal, pa su ga 1999. godine Los Anđeles Klipersi draftovali sa 4. pozicije. Već u prvoj sezone pokazao je da će ostaviti dubok trag u najjačoj ligi sveta. Imao je sjajne brojke kao ruki - prosečno je beležio 16,8 poena po meču i 4,2 asistencije.

Zbog problematičnog ponašanja van terena nije se dugo zadržao u Klipersima. Godine 2001. suspendovan je zbog korišćenja marihuane. Po isteku ugovora, 2003. godine je napustio Kliperse i preselio se u Majami. Nakon sjajne sezone na Floridi trejdovan je u Lejkerse u kojima je ostavio dubok trag.

Za slavni klub je nastupao od 2004. do 2011. godine i osvojio je dve šampionske titule, a u svojoj poslednjoj sezoni u timu iz LA bio je i proglašen za najboljeg šestog igrača u ligi.

Nakon toga usledile su manje uspešne epizode u Dalas Maveriksima i LA Klipersima koji su bili prvi i poslednji klub za koji je Odom nastupao u NBA karijeri.

1/8 Vidi galeriju Proslavljeni NBA as Lamar Odom Foto: TMZ/FOX/ / Planet / Profimedia, BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Profimedia

Buran privatni život

Pre nekoliko godina idao je autobigrafiju pod nazivom "Od tame do svetla" u kojoj je otkrio da je gotovo sav novac koji je zaradio igrajući za Kliperse, Lejkerse, Majami i Dalas spiskao na drogu i žene.

"Kada bih morao da izračunam koliko sam potrošio na drogu, to bi bio iznos od oko 100.000.000 dolara", rekao je svojevremeno Odom.

Lamar Odom Foto: Profimedia

Bivši as Lejkersa 2015. godine bio je na ivici smrti, nakon što su ga u jednom bordelu u Nevadi pronašli drogiranog bez svesti. Nekoliko dana je bio u komi, jedva je ostao živ.

Dvostruki NBA šampion je 2018. godine otkrio da je zbog predoziranja pretrpeo 12 moždanih i šest srčanih udara.

"Sve mi se to dogodilo dok sam bio u komi. Lekari mi govore da hodajuće čudo", otkrio je Odom

Čitav svet bio je u šoku. Ljubitelji košarke nisu mogli da veruju da se tako upropastio.

Imao je opravdanje i za zavisnost.

"Nasledio sam to od oca. I on je bio zavisnik. Dobio sam njegov gen. Stvari su se pogoršale kada mi je umro šestomesečni sin. Bio je to najgori trenutak u mom životu, potonuo sam."

Odom je otkrio i kada je prvi put probao kokain.

"Dogodilo se to kada sam imao grupni seks sa nekoliko žena. Nako toga svi moji demoni bili su pušteni s lanca. Postao sam profesionalac u skrivanju svoje zavisnosti od supruge Kloi Kardašijan. Dugo joj je trebalo da otkrije. Znate, ne želite da vam supruga zna da šmrčete kokain i spavate sa drugim ženama."

Uspeo je da se izvuče, ali ne i da sačuva svoj brak sa rijaliti zvezdom Kloi Kardašijan. Njegov ljubavni život bio je izuzetno buran.

Lamar Odom, Kloi Kardašijan Foto: PIC. SUPPLIED BY PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

"Dešavalo se da imam seks i sa šest različitih žena nedeljno, svaki put bez zaštite. Tako da sam morao da platim priličan broj pobačaja. Trebale su mi te žene, one su bile izlaz, nisam mogao kući da se vratim sam", otkrio je Odom.

Svojevremeno je priznao da je ozbiljan zavisnik od seksa.

"Kada se nisam bavio košarkom i ženama, gledao sam porniće. Spavao sam sa barem 2.000 žena. Seks je doveo i do zavisnosti od droge. To mi je dalo priliku da udvostručim zadovoljstvo"

Smrt sina

Odom je doživeo veliku porodičnu tragediju od koje se nikada nije oporavio. Njegov sin Džejden preminuo je pola godine nakon rođenja.

Košarkaš je u svojoj autobiografiji priznao da je zaplakao tek tri godine posle tragedije, i otkrio šta se tačno dogodilo tog kobnog dana, 29. juna 2006., kada je njegova tadašnja supruga Liza Morales (40) ušla u sobu da proveri njihovog sina.

"Tada je videla da beba leži na trbuhu, što joj je bilo čudno, ali izgledalo je kao da je sinu bilo udobno, pa nije htela da ga uznemirava, otišla je i pridružila se svojoj majci u kuhinji. Ali, čim je majka pitala kako je Džejden, Liza je počela da paniči i potrčala je u njegovu sobu".

"Lice mu je bilo tamnoplavo, nije disao. Liza je histerično vrisnula i brzo pozvala hitnu pomoć. Hitna pomoć i vatrogasno vozilo došli su u roku od nekoliko minuta, pa su odveli bebu u bolnicu", napisao je Lamar koji je u to vreme bio na Menhetnu.

Liza ga je zvala da mu kaže da se Džejdenu nešto dogodilo. Odom se odmah spakovao i zaputio prema bolnici. Ušao je u privatnu sobu bolnice, gde je Liza bila zamotana u ćebe. Ubrzo im je doktorka rekla da je njihov sin preminuo, a smrt je nastupila u kolevci.

"Petnaest minuta nakon što sam stigao tamo, doktorka je ušla u sobu i uhvatila Lizinu ruku. U njenim očima su bile suze. Rekla je: 'Žao mi je, kao majka i ja sam doživela smrt u kolevci'", napisao je košarkaš koji u prvom trenutku nije znao šta je to.

"To mi je bio prvi put da čujem za taj izraz. Dakle, Džejden je umro od sindroma iznenadne smrti. To jednostavno nije imalo smisla. Kako je naše dete moglo da umre u kolevci? To ne može biti stvarno. Bio sam zapanjen, ukočen, gotovo bez osećaja, nisam mogao da se pomerim", otkrio je Odom i dodao:

"Nisam plakao tog trenutka. Kao ni sledećeg dana. Tri godine nisam plakao za Džejdenom. Mislio sam da ako budem plakao, to će biti stvarno. Nisam plakao da bi on mogao da živi".

Novi problemi, hapšenje i povratak na rehabilitaciju

Iako je godinama pokušavao da se izbori sa demonima prošlosti, Lamar Odom ponovo se našao u centru skandala. U januaru 2026. bivši as Lejkersa uhapšen je u Las Vegasu zbog sumnje na vožnju pod dejstvom opojnih supstanci.

Prema policijskim navodima, zaustavljen je na autoputu I-15, a teretili su ga i za prekoračenje brzine i neodgovornu vožnju. U julu je sud prihvatio njegovo izjašnjavanje da ne osporava optužbu za prvi prekršaj vožnje pod dejstvom opojnih supstanci. Dogovor je uključivao novčanu kaznu i obaveznu edukaciju, uz mogućnost da optužba bude preinačena u lakši prekršaj ukoliko ispuni sve uslove.

Samo nekoliko dana posle hapšenja, Odom je doneo odluku da ponovo potraži stručnu pomoć. Dobrovoljno je otišao na 30-dnevni program rehabilitacije u Los Anđelesu, kako bi se pozabavio problemima sa marihuanom i sprečio povratak starim navikama. Njegova menadžerka poručila je da je preuzeo odgovornost za svoje zdravlje i odlučio da napravi korak ka boljem životu.

Kloi ga zatekla na orgijama sa 20 ljudi?!

Novi šokantni detalji iz Odomovog privatnog života isplivali su 5. novembra 2026. godine, kada su Kloi Kardašijan i njena majka Kris Džener u emisiji "The Kardashians" ispričale kako su svojevremeno krenule u potragu za Lamarom.

Prema njihovim rečima, dobile su informaciju u kom se hotelu nalazi, pa su odlučile da odu po njega. Međutim, prizor koji ih je tamo dočekao bio je šokantan. Kloi je ispričala da je u sobi zatekla oko 20 ljudi koji su učestvovali u grupnom seksualnom činu.

Tvrdila je da je odmah počela da udara prisutne, dok se Kris sklonila u kupatilo i skupljala drogu u kese za smeće. Njihova priča ponovo je otvorila najmračnije poglavlje Lamarovog života i pokazala koliko je njegova zavisnost uticala na brak sa rijaliti zvezdom.

Rat sa bivšom suprugom zbog dokumentarca

Kao da sve to nije bilo dovoljno, Odom se tokom 2026. našao i u novom sukobu sa Kloi. "Netflixov" dokumentarac o njegovom životu izazvao je buru nakon što je predstavljeno da je u brak sa njom ušao delom zbog načina života i veza porodice Kardašijan.

Kloi je žestoko reagovala, tvrdeći da je učestvovala u snimanju bez novčane naknade, a da je zauzvrat dobila priču koja je povredila i ponizila. Odom je kasnije negirao da je rekao da se oženio zbog slave, ali šteta po njihov odnos već je bila napravljena.

Kloi je poručila da je most između njih spaljen i da više ne želi da ima kontakt sa bivšim suprugom.