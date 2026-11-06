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NBA liga objavila je prvu ovosezonsku rang-listu kandidata za MVP priznanje, a na samom vrhu našao se Luka Dončić, prva zvezda Los Anđeles Lejkersa. Slovenački reprezentativac otvorio je sezonu u fantastičnom ritmu i odmah se nametnuo kao glavni kandidat za najprestižnije individualno priznanje.

Dončić igra košarku na neverovatnom nivou, što najbolje potvrđuju brojke. U dosadašnjem delu sezone prosečno beleži 38,5 poena, 8,1 skok i osam asistencija po utakmici, a posebno se izdvaja podatak da je vezao čak tri meča sa najmanje 40 postignutih poena. Uz njegovu sjajnu formu, Lejkersi imaju odličan skor od osam pobeda i dva poraza.

1/6 Vidi galeriju Nikola Jokić protiv Toronta Foto: Tyler Schank / Getty images / Profimedia

Odmah iza njega nalazi se Viktor Vembanjama, koji je dodatno skrenuo pažnju istorijskom partijom protiv Dalasa, kada je upisao čak 52 poena, 24 skoka i osam blokada.

Treću poziciju zauzima Šej Gildžes-Aleksander iz Oklahome, dok je četvrti Tajris Maksi iz Filadelfije, koji takođe igra u životnoj formi.

Kada je reč o srpskim ljubiteljima košarke, najveću pažnju privlači pozicija Nikole Jokića. Trostruki MVP i lider Denver Nagetsa nalazi se tek na desetom mestu prve ovosezonske liste.

Iako je Jokić već demonstrirao svoju dominaciju, između ostalog i spektakularnim tripl-dablom protiv Toronta, nešto promenljiviji rezultati Denvera uticali su na njegov plasman.

Naravno, sezona je još u ranoj fazi i nema sumnje da će srpski centar imati dovoljno prilika da se vrati u sam vrh MVP trke. Ipak, prvi presek pokazao je da je Dončić trenutno ispred svih.

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