Slušaj vest

Okružno javno tužilaštvo u Vršcu formiralo je predmet u istrazi protiv Ivana Grujina, predsednika Košarkaškog saveza Vojvodine i 70. na listi Srpske napredne stranke.

Kako prenosi "Sport klub", povod za istragu su paralelni birački spiskovi pronađeni u službenom vozilu Košarkaškog saveza Vojvodine, parkiranom ispred prostorija KK Vršac.

Ipak, prema informacijama ovog portala iz izvora bliskih istrazi, spiskovi možda nisu bili jedini predmet koji je pronađen u automobilu, a koji bi mogao da bude od značaja za dalji postupak.

"Sport klub" navodi i da je imao uvid u dokument koji bi, ukoliko ne bude reakcije nadležnih, trebalo da bude prosleđen Vrhovnom javnom tužiocu i službama unutrašnje kontrole MUP-a.

Za sada se Okružno javno tužilaštvo u Vršcu oglasilo kratkim saopštenjem, potvrdivši da je ispred SC „Milenijum“ pronađen spisak lica za koja se sumnja da se nalaze na duplom biračkom spisku za republičke izbore.

Više informacija o ovom slučaju očekuje se u narednom periodu...

Ne propustiteEvroliga"ŠTA JE VAMA, LJUDI?" VLADE ĐUROVIĆ OŠTRO ODGOVORIO NAVIJAČIMA: "Ceo dan mi prilaze, svi mi kažu..."
Vlade Đurović
FudbalI PAVLE ILIĆ NA UDARU! Poledica se oglasio nakon što je zatvorski čuvar delegiran za derbi! Tvrdnje koje su izazvale zemljotres!
spartakpartizan-90.jpg
EvroligaOLIMPIJAKOS - CRVENA ZVEZDA: Može li Zvezda do čuda i velike pobede u Pireju?
olimpijakos-zvezda-27449.JPG
FudbalSKANDAL PRED DERBI! Uhapšen čovek koji je delegiran za meč Vojvodine i Zvezde - sumnja se da je "pao" zbog ovoga! Isplivali detalji...
WhatsApp Image 2026-05-13 at 22.26.35 (2).jpeg

BONUS VIDEO:

00:28
Košarkaška reprezentacija Srbije na gostovanju Italiji Izvor: Kurir