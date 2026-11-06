PRONAĐENI DUPLI BIRAČKI SPISKOVI! Istraga protiv Grujina: Nova afera trese srpsku košarku! (VIDEO)
Okružno javno tužilaštvo u Vršcu formiralo je predmet u istrazi protiv Ivana Grujina, predsednika Košarkaškog saveza Vojvodine i 70. na listi Srpske napredne stranke.
Kako prenosi "Sport klub", povod za istragu su paralelni birački spiskovi pronađeni u službenom vozilu Košarkaškog saveza Vojvodine, parkiranom ispred prostorija KK Vršac.
Ipak, prema informacijama ovog portala iz izvora bliskih istrazi, spiskovi možda nisu bili jedini predmet koji je pronađen u automobilu, a koji bi mogao da bude od značaja za dalji postupak.
"Sport klub" navodi i da je imao uvid u dokument koji bi, ukoliko ne bude reakcije nadležnih, trebalo da bude prosleđen Vrhovnom javnom tužiocu i službama unutrašnje kontrole MUP-a.
Za sada se Okružno javno tužilaštvo u Vršcu oglasilo kratkim saopštenjem, potvrdivši da je ispred SC „Milenijum“ pronađen spisak lica za koja se sumnja da se nalaze na duplom biračkom spisku za republičke izbore.
Više informacija o ovom slučaju očekuje se u narednom periodu...
BONUS VIDEO: