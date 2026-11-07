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Lejkersi su kao domaćini pobedili Portland, a rezultat na kraju utakmice je bio 124:118.

Luka Dončić je nastavio sa neverovatnim brojkama ove sezone i protiv Trejlblejzersa je postigao 53 poena uz po pet asistencija i skokova i jednu u kradenu loptu.

Slovenac je iz igre uputio ka košu čak 33 šuta i 17 je pogodio, a od toga je za tri poena bio precizan pet puta iz 15 šuteva. Sa linije slobodnih bacanja je bio uspešan u 14 od 18 pokušaja.

Lejkersi su loše počeli utakmicu i u prvoj četvrtini su postigli samo 20 poena, ali su, nakon minusa od sedam poena na poluvremenu, u trećoj četvrtini ograničili protivnika na samo 15 poena i time su obezbedili pobedu.

1/5 Vidi galeriju Luka Dončić na utakmici LA Lejkers - Portland Foto: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia, Ben Liebenberg / Getty images / Profimedia

Dončić je dominirao, a imao je i jednu trojku koju je pogodio sa svoje polovine.

U poraženom sastavu je najbolji bio Deni Avdija, sin legende Crvene zvezde Zufera Avdije, sa 22 poena, 11 asistencija i devet skokova.

Nestvarna statistika

Dončić ove sezone beleži nestvarne brojke i, iako je još uvek početak sezone, na putu je da obori rekord 21. veka koji dži Džejms Harden po broju postignutih poena po utakmici u jednoj NBA sezoni.

Luka je u prvih 10 utakmica u proseku beležio 38,5 poena uz oko 50 odsto pogođenih šuteba iz igre (8,1 skokova i 8 asistencija), dok rekord Čemberlejna iz sezone 2018/19 iznosi 36,1 poena po meču.

Kada je reč o ukupnoj listi, Dončić bi sa aktuelnom statistikom ušao u top 10, bio bi bolji od poenterski najbolje sezone Majkla Džordana (37,1 poena) i stigao bi na treće mesto iza dve nestvarne sezone Vilta Čemberlejna (50,4 i 44,8 poena).

Pogledajte najbolje poteze Luke Dončića sa utakmice LA Lejkers - Portland:

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