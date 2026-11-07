Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Nikola Kusturica ima tek 17 godina, a već je pokazao neverovatan potencijal.

Ove godine je otišao u SAD, gde igra za UCLA koledž u NCAA ligi.

Liga je tek počela, a Kusturica je odigrao svoju najbolju utakmicu za UCLA.

UCLA je pobedio Severnu Floridu rezultatom 114:63, a Kusturica je postigao 29 poena uz šest skokova, tri asistencije, dve blokade i jednu ukradenu loptu.

1/7 Vidi galeriju Nikola Kusturica u dresu UCLA Foto: Greg Fiore/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Melina Pizano / Getty images / Profimedia

Pogodio je 10 od 12 šuteva iz igre, a od toga za tri poena četiri od šest. Sa linije slobodnih bacanja je bio precizan pet puta iz isto toliko pokušaja.

Proveo je u igri 23 minuta, a njegov tim je za to vreme postigao čak 42 poena više od protivnika.

Pogledajte najbolje poteze Nikole Kusturica na utakmici UCLA - Severna Florida:

Bonus video: