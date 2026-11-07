Mladi srpski košarkaš Nikola Kusturica je odigrao najbolju utakmicu otkako je otišao u SAD,
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NOVO SRPSKO KOŠARKAŠKO ČUDO! Nikola Kusturica (17) raspametio Amere, ređao trojke i "lomio" obruče brutalnim zakucavanjima
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Nikola Kusturica ima tek 17 godina, a već je pokazao neverovatan potencijal.
Ove godine je otišao u SAD, gde igra za UCLA koledž u NCAA ligi.
Liga je tek počela, a Kusturica je odigrao svoju najbolju utakmicu za UCLA.
UCLA je pobedio Severnu Floridu rezultatom 114:63, a Kusturica je postigao 29 poena uz šest skokova, tri asistencije, dve blokade i jednu ukradenu loptu.
Nikola Kusturica u dresu UCLA Foto: Greg Fiore/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Melina Pizano / Getty images / Profimedia
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Pogodio je 10 od 12 šuteva iz igre, a od toga za tri poena četiri od šest. Sa linije slobodnih bacanja je bio precizan pet puta iz isto toliko pokušaja.
Proveo je u igri 23 minuta, a njegov tim je za to vreme postigao čak 42 poena više od protivnika.
Pogledajte najbolje poteze Nikole Kusturica na utakmici UCLA - Severna Florida:
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