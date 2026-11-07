Košarkaši Toronta Darka Rajakovića su pobedili Milvoki u gostima.
NBA
VELIKI PREOKRET RAJAKOVIĆEVOG TORONTA! Milvoki ostao na samo jednoj pobedi!
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Rezultat utakmice je bio 107:121.
Ekipa Darka Rajakovića je stigla do pete pobede iz devet utakmica u sezoni, dok je Milvoki zabeležio osmi poraz i ostao na samo jednom trijumfu.
Toronto je protiv Baksa stigao do ubedljive pobede iako je imao devet poena zaostatka na poluvremenu.
Prva runda plej-ofa, Klivlend - Toronto, Darko Rajaković Foto: Jason Miller / Getty images / Profimedia, Pamela Smith / Getty images / Profimedia
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Već na kraju treće četvrtine su Reptorsi imali dva poena prednosti, a domaćin je u poslednjoj četvrtini postigao samo 20 poena.
U pobedničkom sastavu je Ar Džej Beret imao 27 poena uz sedam skokova i pet asistencija, dok je Alajdža Martin imao 27 poena, uz četiri skoka.
U ekipi Milvokija je najefikasniji bio Tajler Hiro sa 23 poena, a imao je još 10 asistencija i pet skokova.
Pogledajte najzanimljivije detalje sa utakmcie Milvoki - Toronto:
Kurir sport
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