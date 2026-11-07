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Nekadašnji selektor reprezentacije Srbije je govorio o budućnosti srpske košarke za koju predviđa da neće biti preterano svetla.

Svetislav Pešić ističe da je najveći problem na klupskom nivou i smatra da je neizbežno da se to odrazi i na reprezentaciju.

Iskusni stručnjak je kritikovao Crvenu zvezdu, Partizan, ali i Megu zajedno sa njima. Istakao je da su Španija, Italija, Turska i Nemačka u velikoj prednosti kada je u pitanju zamah za godine koje nam dolaze.

Partizan i Zvezda se nisu pojavili

Plan o osnivanju profesionalne košarkaške lige je predstavljen 2025. godine, a predstavnici najboljih srpskih klubova se nisu pojavili na tom predstavljanju.

"Mi smo napravili, dok sam ja bio selektor, jasan plan i sistem takmičenja, prilagodljiv pre svega našim klubovima, jer sistem takmičenja ne pravi se za Savez, nego se pravi za ukupan razvoj košarke u Srbiji, i pre svega za klubove koji taj sistem takmičenja treba da sprovode", rekao je Pešić u podkastu "Kapiten" i dodao:

"Sistem takmičenja je bio takav da 12 timova bude u toj takozvanoj profesionalnoj ligi, gde bi bilo predviđeno da se igra šest plus šest, šest stranaca, šest domaćih igrača, kako je to u čitavoj Evropi. Ali najinteresantnije je i najvažniji je deo, šta posle profesionalne lige, u takozvanoj, nazovi je košarkaška liga Srbije, ili drugom rangu, gde u rosteru treba da budu najmanje šest igrača ispod 22 godine i jedan igrač preko 30 godina, 2-3 igrača do 25 godina, možda i jedan stranac, ukoliko klubovi imaju potrebu za to.

1/22 Vidi galeriju Svetislav Pešić na klupi košarkaške reprezentacije Srbije Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

To je vrlo jasan sistem takmičenja. I na važnom sastanku, kad smo mi to želeli da predstavimo, to je bilo pre godinu dana u prostorijama Saveza, na vreme poslati pozivi... Naši vrhunski klubovi, Crvena zvezda, Partizan, Mega, se nisu ni pojavili. Ne što se nisu pojavili, nego se nisu ni javili, zašto se oni nisu javili, ne znam. To nije za mene pitanje. Moj najveći neuspeh ovde, bilo je neuspeha, kao što je bilo i uspeha. Ja zaboravljam neuspehe, ali pamtim uspehe. Moj najveći neuspeh je što nismo uspeli za ove tri-četiri godine, koliko sam ja bio selektor, da napravimo jedan sistem takmičenja koji će biti prilagodljiv daljem razvoju košarke.

Međutim, Crvena zvezda, Partizan i Mega, pa zašto bi sad oni menjali nešto što njima to odgovara? Tamo mogu da igraju sa 12 stranaca, ABA liga je jedina liga u Evropi gde ne postoji limit stranaca, za razliku od italijanske lige, španske lige, turske, grčke, nemačke lige, znači lige koje danas su dominantne, i gde dolaze i najbolji reprezentativni rezultati u mlađim kategorijama, a i na seniorskim takmičenjima, oni imaju prosečno šest plus šest stranaca. Pa, ako sada Crvena zvezda i Partizan u Evroligi hoće da igraju sa devet stranaca, pa neka igraju sa devet stranaca", poručio je Pešić.

Neće biti uspeha Zvezde i Partizana

Još jednom je postavio ključno pitanje brojnosti stranaca u srpskim timovima i istakao da bi Crvena zvezda i Partizan trebalo da doprinesu mnogo više ukupnom razvoju domaće košarke.

"Želim da kažem da je uspeh Partizana i Crvene zvezde u Evroligi, pod ovakvim uslovima takmičenja kakvi su oni, oni neće postizati rezultate. U kontinuitetu neće postizati rezultate koje od njih javnost očekuje. Zato što je za Partizan i Crvenu zvezdu mnogo naporna liga i oni nemaju uslove kao što možda to imaju neki drugi, da mogu ravnopravno da igraju i ABA ligu, da ravnopravno igraju nacionalnu ligu i evropsku ligu, kao što je to, recimo, Bajern Minhen, ili kao što je to Barselona, ili Madrid, ili tako dalje", kaže Pešić i nastavlja:

"Za Crvenu zvezdu i Partizan, ako oni žele da i dalje egzistiraju sa aspekta sportskih rezultata u evropskoj ligi, oni bi pre svega trebali da budu zainteresovani za profesionalnu ligu. Sa aspekta nekog ličnog rezultata, ne u smislu doprinosa ukupnom razvoju košarke u Srbiji, za šta su oni, naravno i zaduženi. I da li oni to sprovode? Pa, naravno da ne sprovode. Jer oni za srpsku košarku, čim ne igraju srpsku ligu, znači oni ne učestvuju".

"Zamisli ti kakav je nonsens da u toj košarkaškoj ligi Srbije ne igra nijedan klub, Crvena zvezda i Partizan, oni u ovom aktuelnom momentu, oni ne mogu da stignu da igraju i ABA ligu i ovu evropsku ligu sa koliko, 38 utakmica, i plus ABA ligu. Naravno da ne mogu. A šta radi ta Mega? Šta radi taj FMP? Šta radi Subotica? Šta radi Borac Čačak? Oni imaju samo jedan sistem takmičenja. Oni treniraju jer neko im je rekao da je njima dovoljno da bi razvijali mlade igrače, da je njima dovoljno jedna utakmica nedeljno, jer sa dve utakmice ti igrači ne mogu. Ko im je to rekao?", zapitao se Pešić.

Kurir sport/Podcast Kapiten

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