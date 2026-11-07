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Letonski košarkaš Kristaps Porzingis odlučio je da se povuče iz košarke kako bi se u potpunosti posvetio oporavku i zdravlju.

Član Golden Stejt Voriorsa i nekadašnji NBA šampion priznao je da njegovo telo ne reaguje onako kako bi želeo tokom priprema za novu sezonu.

Porzingis je putem društvene mreže Iks obavestio javnost da se za sada udaljava od parketa. Iako je imao veliku želju da se vrati u takmičarski ritam i pomogne Voriorsima, shvatio je da trenutno nije fizički spreman za izazove koje donosi najjača košarkaška liga na svetu.

1/10 Vidi galeriju Kristaps Porzingis Foto: JOHN G. MABANGLO/EPA, AP David Zalubowski

- Kako sam pojačavao intenzitet, moje telo nije reagovalo onako kako sam očekivao. Dobro sam, ali znam šta je potrebno da bih igrao na nivou koji zahtevam od sebe. Trenutno nisam na tom mestu - poručio je letonski centar.

Prema pisanju američkih medija, Porzingis se ponovo suočava sa simptomima posturalnog ortostatskog tahikardnog sindroma (POTS), zdravstvenog poremećaja koji mu je dijagnostikovan i ranije tokom karijere.

Ovaj problem dodatno je zakomplikovao karijeru visokog centra, koji se tokom deset godina u NBA ligi često suočavao sa zdravstvenim poteškoćama. Imao je ozbiljne povrede, uključujući kidanje prednjih ukrštenih ligamenata, ali i probleme sa meniskusom i skočnim zglobom.

Sada je odlučio da zdravlje stavi ispred košarke i napravi pauzu, a ostaje da se vidi da li će se i kada vratiti na parket.