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Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izjavio je da igrači "crno-belih" moraju ozbiljno da pristupe utakmici protiv Studentskog centra u regionalnoj ABA ligi.

Košarkaši Partizana dočekaće sutra od 13 časova u Hali sportova "Ranko Žeravica" ekipu Studentskog centra u utakmici sedmog kola grupe B ABA lige.

1/7 Vidi galeriju Partizan - Makabi, Evroliga 6.11.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

"Sigurno da nije lako, jer nas već sutra očekuje utakmica, a takođe moramo i da proverimo situaciju sa određenim igračima. Ipak, ovo je još jedna važna utakmica za nas, a danas ćemo trenirati i pripremiti se za Studentski centar. Jasno je da moramo ozbiljno da pristupimo utakmici", istakao je Penjaroja, preneo je zvanični sajt kluba.

Partizan se nalazi na prvom mestu na tabeli grupe B regionalnog takmičenja sa pet pobeda na pet mečeva, dok je Studentski centar poslednji sa pet poraza.

"Ovo gledamo kao na još jednu priliku. Iako je mali razmak između utakmica, znamo kakav je naš raspored, tako da smo spremni na to. Moramo da se odmorimo i oporavimo i ponovo odradimo posao kako treba", rekao je košarkaš Partizana Itan Tompson.