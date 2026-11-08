Partizan dočekuje SC Derbi u ABA ligi! Pratite prenos utakmice uživo na TV Arena sport premium 1.
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PARTIZAN DOČEKUJE SC DERBI! Evo ge možete gledati prenos utakmice uživo!
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Košarkaši Partizana dočekuju SC Derbi od 13.00 u šestom kolu ABA lige.
Partizan je u petak do nogu potukao Makabi i Evroligi, a protiv SC Derbija želi da nastavi pobednički niz u regioanlnom takmičenju.
Partizan - Makabi, Evroliga 6.11.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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Direktan prenos meča možete gledati na "TV Arena sport premium 1 kanalu".
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