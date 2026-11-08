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Košarkaši Partizana dočekuju SC Derbi od 13.00 u šestom kolu ABA lige.

Partizan je u petak do nogu potukao Makabi i Evroligi, a protiv SC Derbija želi da nastavi pobednički niz u regioanlnom takmičenju.

Partizan - Makabi, Evroliga 6.11.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Direktan prenos meča možete gledati na "TV Arena sport premium 1 kanalu".

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Grobari na meču Partizan - Panatinaikos Izvor: Kurir