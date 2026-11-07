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Cedevita Olimpija je na gostovanju u Čačku savladala Borac rezultatom 85:71 i tako stigla do drugog uzastopnog trijumfa, uz koji sada ima skor 4-2. Ključna je bila druga četvrtina, koju su Slovenci dobili sa ubedljivih 30:18.

Najefikasniji u pobedničkom timu bili su Hurt, Kouvan junior i Škara sa po 16 poena, dok je Jovan Novak predvodio Borac sa 14 poena i 11 asistencija.

Do prve pobede u sezoni stigla je i Krka, koja je u Novom Mestu bila bolja od Igokee sa 73:67. Gosti su tokom većeg dela susreta imali rezultatsku prednost, ali je domaćin u završnici uspeo da napravi preokret i upiše važan trijumf.

Krku je predvodio raspoloženi Blaž Mahkovič sa 26 poena, dok je u redovima Igokee najefikasniji bio Kovačević sa 13. Nakon ovog poraza Igokea ima skor 2-4, dok je Krka na 1-5.

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