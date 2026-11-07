Košarkaši FMP-a poraženi su u Železniku od podgoričke Budućnosti rezultatom 76:73 (28:14, 16:24, 15:23, 17:12) u utakmici sedmog kola grupe A regionalne ABA lige.
Košarka
BUDUĆNOST SLAVILA U ŽELEZNIKU: FMP poražen na svom terenu
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Najefikasniji u timu iz Železnika bio je Filip Rebrača sa 28 poena i 13 skokova, dok je Džamija Nil ubacio 17 poena. Kod gostiju, najbolji je bio Ajverson Molinar sa 19 poena.
Budućnost se nalazi na prvom mestu na tabeli grupe A regionalnog takmičenja sa pet pobeda i jednim porazom, dok je FMP na osmoj poziciji sa skorom 2/4.
Košarkaši FMP-a će u narednom, osmom kolu ABA lige gostovati Ciboni, dok će Budućnost igrati sa Igokeom.
(Beta)
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