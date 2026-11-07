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Trener solunskog tima Andrea Trinkijeri nevoljno je pričao o igraču na kojeg neće moći da računa u narednom periodu.

1/17 Vidi galeriju Andrea Trinkijeri Foto: Starsport, Srdjan Stevanovic/Starsport.rs

"Danas smo kontrolisali igru tokom svih 40 minuta i to iz više razloga. Dobro smo otvorili oba poluvremena, igrali čvrstu odbranu i imali dobru komunikaciju. Кada imate tim koji poseduje prave vrednosti, problem možete pretvoriti u priliku. Stoga, svako ko je pomislio da se promena igrača i čoveka kakav je Džedi Osman može rešiti samo pukom zamenom, taj ne poznaje košarku. U ovoj situaciji, svi su istupili i preuzeli odgovornost. Želeli smo da odigramo dobru utakmicu – učinili smo to za Džedija i za ceo tim. Imamo dve dobre vesti. Operacija je protekla uspešno, a mi smo ostvarili veoma ubedljivu pobedu. Pred nama je 48 sati do sledeće utakmice. Pokušaćemo da pronađemo dodatnu energiju i nastavićemo da radimo na daljem napretku", jasan je bio Trinkijeri na početku konferencije za novinare posle ubedljivog trijmfa protiv Vikosa.

Nije se na tome stalo kada je reč o Osmanu, čija povreda je očigledno bila centralna tema posle meča.

Ne znam šta znači „eksperimentalno”. To su stvari koje radimo na treninzima, isprobavamo različite formacije. Moj posao je da iskoristim što više igrača kako bi svi ostali u ritmu. Кada nedostaje igrač poput Džedija, to je kao... dobar komad kolača koji te čeka, a ja se trudim da svi igrači budu na istoj talasnoj dužini. To je način na koji moramo da upravljamo timom", istakao je on.

Zatim je otkrio da povredu Osmana ne bi trebalo posmatrati kroz tragičnu prizmu, već kao priliku da drugi igrači dođu do izražaja.

"Nije reč o sahrani, to je deo igre. Moj stav je da se u svakoj teškoći, iza zavese, krije prilika. Ne možemo da zamenimo Džedija, ali timskim radom svako od nas može da doprinese kako bismo nadoknadili deo onoga što nam je Džedi pružao. Neka Hadžens uputi koji šut više, neka se Persidis više kreće bez lopte – hajde svi zajedno da obavimo posao koji je potreban", jasan je bio Trinkijeri.

Pitanje o mogućoj zameni za turskog igrača donelo je još širi odgovor.

"Fokusisan sam na igrače koje imam, a za sve ostalo morate pitati upravu. Znate koliko je teško pronaći igrača trenutno. Ako se previše angažujem, izgubiću posao koji moram da obavim, a to je da poboljšam svoj tim. Ako vidite Кjarino lice, shvatićete da nije spavao od utorka uveče. Uprava će učiniti sve što može da pomogne timu. Ne mislim da bi trebalo da žurimo sada, moramo da vidimo šta nam tačno treba i donećemo pravu odluku", započeo je Trinkijeri odgovor na ovo pitanje, nastavivši u svom stilu:

"Pokušajte da zamislite, radite u kompaniji, dolazite, čitate vesti, da vaša kompanija traži osobu za vašu poziciju. Кako mogu da vas kontrolišem? Pištoljem? To je deo posla, jedan od najgorih delova posla... Vidim koliko su igrači pogođeni. Imam iskustvo, znam kakav je ovaj posao. Svaki put kada dođu ovde i imam svoje igrače na terenu, srećan sam. Ne čitam vesti, ne čitam glasine. Кada bismo imali statistiku o tome šta je napisano da je istina i šta je, dođavola, trebalo bi da prestanete da pišete! Postoje glasine o igračima sa kojima ne samo da nismo razgovarali, već nismo ni pomislili da razgovaramo! Zaštitiću svoje igrače svom energijom. Voleo bih humaniji način u vašem pristupu, ali znam da je to težak deo posla", zaključio je on.

Kurir sport / Sportske. net