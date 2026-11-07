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Srpski košarkaš Nikola Topić, član Oklahoma Siti Tandera, prosleđen je u razvojni tim Oklahoma Siti Blu, saopštila je NBA franšiza.

Nekadašnji plejmejker Crvene zvezde i Mege tako će imati priliku da se vrati na parket, uhvati takmičarski ritam i dobrim partijama pokuša da se izbori za mesto u prvom timu.

Oklahoma - Bruklin, Nikola Topić Foto: Screenshot

Očekuje se da bi Topić mogao da debituje već u narednom meču protiv Oseola Medžika, koji je na programu sutra od 21 čas.

Mladi reprezentativac Srbije iza sebe ima izuzetno težak period. Nakon dolaska u NBA suočio se sa povredom prednjeg ukrštenog ligamenta, a potom je prošao i kroz borbu sa rakom testisa. Ove sezone oporavljao se od operacije leđa, pa je povratak na parket posebno važan za njegovu karijeru.

Topića očekuje velika borba za budućnost u Oklahomi, koja nije aktivirala klupsku opciju za sezonu 2027/2028. Srpski košarkaš će kroz nastupe u razvojnom timu pokušati da dokaže da zaslužuje novu šansu među najboljima.

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Košarkaška reprezentacija Srbije na gostovanju Italiji Izvor: Kurir