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Košarkaši Denver Nagetsa savladali su Indijana Pejserse rezultatom 114:102 u meču NBA lige odigranom van granica SAD, u Meksiko Sitiju. Iako je tim iz Kolorada mogao znatno mirnije da privede susret kraju, viđen je pravi rezultatski rolerkoster, a ponovo je najbolji u Nagetsima bio Nikola Jokić koji je meč završio blizu tripl-dabl učinka (19 poena, 13 skokova i 8 asistencija).

Denver je furiozno otvorio utakmicu. Već tokom prve deonice Nagetsi su stigli do dvocifrenog vođstva (25:13), a iako je Indijana nakratko smanjila na jednocifren zaostatak, usledio je novi nalet ekipe Dejvida Adelmana. U drugoj četvrtini prednost je narasla na maksimalnih +27 (64:37). Pejsersi su do velikog odmora vezali četiri poena, pa se na poluvreme otišlo pri rezultatu 64:41 za Denver.

Sredinom treće četvrtine Nagetsi su održavali visoko vođstvo (74:49), ali je potom usledio neshvatljiv pad. Serija promašaja za tri poena i neiskorišćeni ziceri Erona Gordona vratili su Indijanu u igru. Prednost od 25 poena otopila se gotovo do jednocifrene margine pred ulazak u poslednji kvartal.

1/7 Vidi galeriju Nikola Jokić na meču Indijana - Denver Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Pejsersi su u završnoj deonici imali šut da priđu na svega četiri poena zaostatka, ali ga nisu iskoristili. Usledila je odlučujuća serija Denvera, koji je na oko četiri minuta pre kraja vratio osetniju prednost (108:95) i potom mirno priveo meč kraju.

Kao što smo već napisali, Nikola Jokić je ponovo bio ključna figura na parketu. Srpski centar je predvodio tim sa 19 poena, 13 skokova i 8 asistencija, uz šut iz igre 6/17 za dva, 1/3 za tri i maksimalnih 4/4 sa linije slobodnih bacanja.

Uz Jokića, u redovima Denvera istakli su se Kameron Džonson sa 18 poena, te Džamal Marej koji je upisao 16 poena, osam asistencija i šest skokova. Kod Pejsersa najefikasniji je bio Paskal Sijakam sa 23 postignuta poena.

Nakon ovog duela, Denver ima učinak od pet pobeda i tri poraza, dok je Indijana na skoru 3-7.

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