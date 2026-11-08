NEMA TEKILE ZA NIKOLU JOKIĆA! Hit scena - Srbin u Meksiku dobio pitanje o provodu, pa odgovorom oduševio planetu! (VIDEO)
- Denver je u Meksiko Sitiju savladao Indijanu 114:102 i stigao do druge uzastopne pobede, za skor 5-3.
- Nikola Jokić je meč završio sa 19 poena, 13 skokova i osam asistencija, uz važnu podršku Džonsona i Mareja.
- Posle utakmice je kratko poručio da neće u provod: 'Ne, ne, imamo meč'.
Košarkaši Denver Nagetsa savladali su Indijana Pejserse rezultatom 114:102 u meču regularnog dela NBA sezone odigranom u Meksiko Sitiju. Tim iz Kolorada je tokom većine meča kontrolisao dešavanja na parketu, iako je Indijana uspela da priđe u poslednjoj deonici, ali je Denver uspeo da odbije taj napad i upiše drugi uzastopni trijumf, čime je stigao do skora 5-3.
Glavnu ulogu na terenu još jednom je imao Nikola Jokić. Srpski centar je susret završio sa 19 poena, 13 skokova i osam asistencija. Podršku je imao u Kemu Džonsonu, koji je dodao 18 poena, kao i u Džamalu Mareju, zabeleživši 16 poena, šest skokova i osam asistencija.
Posle meča, novinarka ESPN Meksika konstatovala je da je ovo druga vezana pobeda za Nagetse, a Jokić se osvrnuo i na povratak Spensera Džonsa, koji je doprineo sa 13 poena i šest skokova:
- Da, Spenser se vratio, odigrao je dobar meč za nas, doslednost je ključna za nas.
Centar Denvera prokomentarisao je i ambijent u Meksiko Sitiju:
- Dobro, dobro je. Uživao sam i nadam se da ćemo se vratiti u narednih par godina.
Jokić je uz osmeh upitan i o eventualnom noćnom izlasku u meksičkoj prestonici:
- Ne, ne, imamo meč - kratko je poručio Jokić i zahvalio se, a novinarka je, takođe sa osmehom na licu, dodala:
- Nema tekile za Nikolu Jokića!
Pogledajte kako je ovaj razgovor izgledao:
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