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Košarkaši Denver Nagetsa savladali su Indijana Pejserse rezultatom 114:102 u meču regularnog dela NBA sezone odigranom u Meksiko Sitiju. Tim iz Kolorada je tokom većine meča kontrolisao dešavanja na parketu, iako je Indijana uspela da priđe u poslednjoj deonici, ali je Denver uspeo da odbije taj napad i upiše drugi uzastopni trijumf, čime je stigao do skora 5-3.

Glavnu ulogu na terenu još jednom je imao Nikola Jokić. Srpski centar je susret završio sa 19 poena, 13 skokova i osam asistencija. Podršku je imao u Kemu Džonsonu, koji je dodao 18 poena, kao i u Džamalu Mareju, zabeleživši 16 poena, šest skokova i osam asistencija.

1/7 Vidi galeriju Nikola Jokić na meču Indijana - Denver Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Posle meča, novinarka ESPN Meksika konstatovala je da je ovo druga vezana pobeda za Nagetse, a Jokić se osvrnuo i na povratak Spensera Džonsa, koji je doprineo sa 13 poena i šest skokova:

- Da, Spenser se vratio, odigrao je dobar meč za nas, doslednost je ključna za nas.

Centar Denvera prokomentarisao je i ambijent u Meksiko Sitiju:

- Dobro, dobro je. Uživao sam i nadam se da ćemo se vratiti u narednih par godina.

Jokić je uz osmeh upitan i o eventualnom noćnom izlasku u meksičkoj prestonici:

- Ne, ne, imamo meč - kratko je poručio Jokić i zahvalio se, a novinarka je, takođe sa osmehom na licu, dodala:

- Nema tekile za Nikolu Jokića!

Pogledajte kako je ovaj razgovor izgledao:

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