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Denver Nagetsi savladali su Indijana Pejserse rezultatom 114:102 u NBA meču odigranom u Meksiko Sitiju. Tim iz Kolorada tokom većeg dela susreta kontrolisao je dešavanja na parketu, a iako su Pejsersi prišli u finišu, Denver se probudio i sigurno priveo meč kraju.

Prvo ime utakmice ponovo je bio Nikola Jokić, koji je zabeležio 19 poena, 13 skokova i osam asistencija.

1/7 Vidi galeriju Nikola Jokić na meču Indijana - Denver Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Zapaženu podršku imao je u Kemu Džonsonu, strelcu 18 poena, kao i Džamalu Mareju, koji je doprineo sa 16 poena, šest skokova i osam uspešnih dodavanja.

Kao igraču utakmice, srpskom centru je nakon meča priznanje predala meksička muzička zvezda Kenija Os, jedna od brojnih poznatih ličnosti na tribinama. Sudeći po reakciji srpskog košarkaša, Jokić nije bio previše raspoložen za duže poziranje sa njom nakon uručenja trofeja, te su njegove reakcije tokom susreta sa ovom lepoticom postale viralne i zapalile društvene mreže.

Kenija Os, čije je puno ime Kenija Gvadalupe Flores Osuna, poznata je meksička pevačica, influenserka i jutjuberka. Nakon što je privukla veliku pažnju na društvenim mrežama, ostvarila je i zapaženu muzičku karijeru izvodeći pop i regeton hitove.

Šta se dešavalo na meču?

Šta se sve dešavalo na utakmici Indijana - Denver? Krenimo redom...

Denver je furiozno otvorio utakmicu. Već tokom prve deonice Nagetsi su stigli do dvocifrenog vođstva (25:13), a iako je Indijana nakratko smanjila na jednocifren zaostatak, usledio je novi nalet ekipe Dejvida Adelmana. U drugoj četvrtini prednost je narasla na maksimalnih +27 (64:37). Pejsersi su do velikog odmora vezali četiri poena, pa se na poluvreme otišlo pri rezultatu 64:41 za Denver.

Sredinom treće četvrtine Nagetsi su održavali visoko vođstvo (74:49), ali je potom usledio neshvatljiv pad. Serija promašaja za tri poena i neiskorišćeni ziceri Erona Gordona vratili su Indijanu u igru. Prednost od 25 poena otopila se gotovo do jednocifrene margine pred ulazak u poslednji kvartal.

Pejsersi su u završnoj deonici imali šut da priđu na svega četiri poena zaostatka, ali ga nisu iskoristili. Usledila je odlučujuća serija Denvera, koji je na oko četiri minuta pre kraja vratio osetniju prednost (108:95) i potom mirno priveo meč kraju.

Kao što smo već napisali, Nikola Jokić je ponovo bio ključna figura na parketu. Srpski centar je predvodio tim sa 19 poena, 13 skokova i 8 asistencija, uz šut iz igre 6/17 za dva, 1/3 za tri i maksimalnih 4/4 sa linije slobodnih bacanja.

Uz Jokića, u redovima Denvera istakli su se Kameron Džonson sa 18 poena, te Džamal Marej koji je upisao 16 poena, osam asistencija i šest skokova. Kod Pejsersa najefikasniji je bio Paskal Sijakam sa 23 postignuta poena.

Nakon ovog duela, Denver ima učinak od pet pobeda i tri poraza, dok je Indijana na skoru 3-7.

Šta je Jokić rekao posle meča?

Posle meča, novinarka ESPN Meksika konstatovala je da je ovo druga vezana pobeda za Nagetse, a Jokić se osvrnuo i na povratak Spensera Džonsa, koji je doprineo sa 13 poena i šest skokova:

- Da, Spenser se vratio, odigrao je dobar meč za nas, doslednost je ključna za nas.

Centar Denvera prokomentarisao je i ambijent u Meksiko Sitiju:

- Dobro, dobro je. Uživao sam i nadam se da ćemo se vratiti u narednih par godina.

Jokić je uz osmeh upitan i o eventualnom noćnom izlasku u meksičkoj prestonici:

- Ne, ne, imamo meč - kratko je poručio Jokić i zahvalio se, a novinarka je, takođe sa osmehom na licu, dodala:

- Nema tekile za Nikolu Jokića!

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