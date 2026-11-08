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Protekle noći na NBAparketima viđeno je nekoliko uzbudljivih duela, a kada je reč o srpskim internacionalcima, u centru pažnje našao se Nikola Jokić, koji je zabeležio zapažen nastup u Meksiku.

1/7 Vidi galeriju Nikola Jokić na meču Indijana - Denver Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

S druge strane, Bogdan Bogdanović je imao zanemarljivu ulogu, dok Nikola Topić i Tristan Vukčević zbog procesa oporavka nisu bili u sastavu svojih timova na meču Oklahome i Vašingtona.

Finiks je pred domaćom publikom savladao Hjuston rezultatom 102:99. Bogdanović je u igri proveo svega dva minuta, tokom kojih je uputio jedan neprecizan šut za tri poena.

Bogdan Bogdanović Foto: Kenneth Richmond / Getty images / Profimedia

Iznenađuje ovako skromna minutaža srpskog beka, posebno imajući u vidu loše procente šuta za tri poena ekipe Roketsa (10/35, odnosno 28,6%). U redovima pobedničkog tima prednjačio je Devin Buker sa 24 poena, dok se kod gostiju istakao Kevin Durent sa dabl-dabl učinkom od 21 poena i 10 skokova.

Oklahoma je bila ubedljiva protiv Vašingtona, slavivši sa visokih 114:75. Tandere je predvodio Šej Gildžes-Aleksander sa 30 poena i devet skokova, dok je novajlija Adaj Mara potvrdio uspon forme ubacivši 18 poena uz osam uhvaćenih lopti. Sa druge strane, Trej Jang je potpuno podbacio sa svega četiri postignuta poena (1/5 za dva, 0/1 za tri). Što se tiče srpskih igrača iz ovog susreta, očekuje se da Topić prve minute zabeleži u Razvojnoj ligi, dok Vukčević i dalje odsustvuje zbog povrede kuka.

Rezultati:

Atlanta - Bruklin 124:121

Klivlend - Njujork 97:109

Oklahoma - Vašington 114:75

Golden Stejt - Orlando 126:119 (produžetak)

Finiks - Hjuston 102:99

Portland - San Antonio 103:125

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