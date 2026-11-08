Slušaj vest

Nepoznati muškarac priveden je zbog sumnje da je uhodio jednu od najvećih NBA zvezda, Lebrona Džejmsa, nakon što je neovlašćeno upao na njegov privatni posed.

Kako prenosi američki portal "TMZ", incident se dogodio u petak oko 21 čas po lokalnom vremenu. Obezbeđenje koje čuva luksuznu vilu uočilo je uljeza putem nadzornih kamera dok je šetao imanjem slavnog košarkaša.

1/5 Vidi galeriju Lebron na predstavljanju u Filadelfiji Foto: Emilee Chinn / Getty images / Profimedia

Čuvari su odmah pozvali policiju Los Anđelesa, koja je ubrzo intervenisala i uhapsila osumnjičenog pod optužbom za uhođenje.

Posebnu pažnju privukla je bizarna izjava osumnjičenog tokom policijskog ispitivanja - pripadnicima organa reda mirno je tvrdio da je on zapravo biološki sin Lebrona Džejmsa. Tačni motivi ovog upada za sada nisu zvanično saopšteni.

Neviđen potez na meču: Popio vino od navijača pored terena

Lebron Džejms se nedavno našao u centru pažnje i zbog komične situacije tokom utakmice između Filadelfije i Čikaga, u kojoj su domaći slavili sa ubedljivih 126:107.

U duelu lidera Istočne konferencije i fenjeraša lige, domaći sastav je bez većih problema opravdao status favorita i stigao do skora 7-1, dok su gosti upisali šesti poraz uz samo jednu pobedu.

Džejms (41) je trijumfu doprineo sa 15 poena, devet asistencija i sedam skokova, ali je potez meča izveo van parketa. Tokom jedne dinamične akcije uleteo je među sedišta u prvom redu i sudario se sa navijačem koji je držao čašu vina.

Nakon što se tečnost delimično prolila po njima, košarkaš je uzeo čašu, otpio gutljaj i vratio je vlasniku.

„Hteo sam da proverim da li je vredelo što mi se prosulo po ruci i da vidim koliko je dobro. Bilo je skroz u redu”, prokomentarisao je Džejms celu situaciju.

BONUS VIDEO: