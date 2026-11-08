Ovo su najbolji potezi Nikole Jokića sa meča Indijana - Denver...
Košarka
NIKOLA SE IGRAO KOŠARKE! Magične asistencije, poeni iz svih pozicija... Pogledajte kako je Jokić srušio Indijanu! (VIDEO)
- Denver je savladao Indijanu 114:102 u Meksiko Sitiju, u meču NBA lige odigranom van SAD.
- Nikola Jokić je bio najbolji u Nagetsima sa 19 poena, 13 skokova i 8 asistencija, uz poteze iz svih pozicija.
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Košarkaši Denver Nagetsa savladali su Indijana Pejserse rezultatom 114:102 u meču NBA lige odigranom van granica SAD, u Meksiko Sitiju. Iako je tim iz Kolorada mogao znatno mirnije da privede susret kraju, viđen je pravi rezultatski rolerkoster, a ponovo je najbolji u Nagetsima bio Nikola Jokić koji je meč završio blizu tripl-dabl učinka (19 poena, 13 skokova i 8 asistencija).
Nikola Jokić na meču Indijana - Denver Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
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Jokić je pogađao iz svih pozicija, delio magične asistencije, a ovo su njegovi najbolji potezi sa ove utakmice...
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