Košarkaši Denver Nagetsa savladali su Indijana Pejserse rezultatom 114:102 u meču NBA lige odigranom van granica SAD, u Meksiko Sitiju. Iako je tim iz Kolorada mogao znatno mirnije da privede susret kraju, viđen je pravi rezultatski rolerkoster, a ponovo je najbolji u Nagetsima bio Nikola Jokić koji je meč završio blizu tripl-dabl učinka (19 poena, 13 skokova i 8 asistencija).