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Košarkaši Denver Nagetsa savladali su Indijana Pejserse rezultatom 114:102 u meču NBA lige odigranom van granica SAD, u Meksiko Sitiju. Iako je tim iz Kolorada mogao znatno mirnije da privede susret kraju, viđen je pravi rezultatski rolerkoster, a ponovo je najbolji u Nagetsima bio Nikola Jokić koji je meč završio blizu tripl-dabl učinka (19 poena, 13 skokova i 8 asistencija).

Nikola Jokić na meču Indijana - Denver Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Jokić je pogađao iz svih pozicija, delio magične asistencije, a ovo su njegovi najbolji potezi sa ove utakmice...

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Nikola Jokić na meču Indijana - Denver

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