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Nakon što je prethodne noći Nikola Kusturica privukao pažnju sjajnom partijom za UCLA, novo kolo NCAA lige donelo je nove nastupe srpskih košarkaša u velikom broju, uz promenljive individualne učinke.

Pažnju je privukao i nastup Vuka Boškovića, rođenog brata najbolje odbojkašice sveta Tijane Bošković. Njegov Betjun-Kukmen poražen je na gostovanju ekipi Grand Kenjona rezultatom 99:81. Bošković je za 19 minuta na parketu zabeležio sedam poena i tri skoka, uz nepogrešiv šut za tri poena (2/2) i 1/3 sa linije penala.

1/4 Vidi galeriju Vuk Bošković Foto: Richard Dizon / Zuma Press / Profimedia, Richard Dizon/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pobedu je upisao Džordž Vašington, koji je nadigrao Hempton sa 75:61, a zapaženu i svestranu rolu imao je bivši igrač FMP-a Andrija Vuković. On je tokom 14 minuta provedenih u igri upisao četiri poena, sedam skokova i četiri asistencije, uz šut 2/7 za dva poena.

Minutažu su zabeležila još dvojica srpskih igrača. Bivši košarkaš Borca Pavle Nikolić odigrao je osam minuta u ubedljivoj pobedi Marej Stejta nad Nortvestern Stejtom (93:71), zabeleživši po dva skoka i dve asistencije, bez poena. S druge strane, Ridvan Tutić je u dresu Sakramento Stejta upisao dva skoka i jedno uspešno dodavanje u porazu od Santa Klare (77:83).

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