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Hjuston je poražen od Finiksa, a Bogdan Bogdanović je, za nešto više od dva minuta u igri, ostao bez poena.

Bek Roketsa nije dobro počeo sezonu u novoj ekipi. Na samo dve od devet utakmica je postigao više od 10 poena, a na poslednja tri meča je uputio ukupno dva šuta uz nijedan pogodak i nijedan poen.

Posebno su te poslednje tri utakmice problematične.

Prvi put od dolaska u NBA

Bogdanović je na njima skupio tek oko 12 minuta, dve promašene trojke, jedan skok i jednu asistenciju.

Bogdan Bogdanović u dresu Hjustona Foto: Alex Slitz / Getty images / Profimedia

Pamtiće se i negativan rekord Srbina, pošto je ovo prvi put da je vezao tri utakmice na kojima je igrao, a da nije postigao barem poen otkako je stigao u NBA 2017. godine.

Gledano od početka sezone, Bogdan u proseku beleži 5,6 poena, uz 1,1 skok i 1,1 asistenciju po utakmici.

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Bonus video:

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Bogdan Bogdanović i Dušan Alimpijević Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić