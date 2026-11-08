Košarkaši Bosne pobedili su na gostujućem terenu Kluž 93:91 (25:23, 17:29, 23:21, 28:18) u utakmici sedmog kola Grupe B prve faze regionalne ABA lige.
Košarka
KAKVO LUDILO OD UTAKMICE U ABA LIGI! Uzalud i jak dabl-dabl Plavšića, Golston trojkom srušio Kluž!
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Najefikasniji u ekipi Bosne bio je Redži Peri sa 19 poena, uz sedam skokova. Geri Braun je dodao 15 poena, sedam skokova i pet asistencija, dok je Diandre Golston postigao 14 poena.
U ekipi Kluža najefikasniji je bio Otis Livingston sa 15 poena, uz sedam asistencija. Srpski centar Uroš Plavšić je dodao 15 poena i 14 skokova, dok je Malkom Hil upisao 14 poena i šest skokova.
Trojku za pobedu Bosne je pogodio Golston dve sekunde pre kraja utakmice.
Bosna je četvrta na tabeli Grupe B sa četiri povede i dva poraza, dok je Kluž peti sa skorom 2/4.
Bosna će u narednom kolu u Sarajevu dočekati Megu, dok će Kluž biti domaćin protiv Ilirije.
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