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Najefikasniji u ekipi Bosne bio je Redži Peri sa 19 poena, uz sedam skokova. Geri Braun je dodao 15 poena, sedam skokova i pet asistencija, dok je Diandre Golston postigao 14 poena.

U ekipi Kluža najefikasniji je bio Otis Livingston sa 15 poena, uz sedam asistencija. Srpski centar Uroš Plavšić je dodao 15 poena i 14 skokova, dok je Malkom Hil upisao 14 poena i šest skokova.

Trojku za pobedu Bosne je pogodio Golston dve sekunde pre kraja utakmice.

Bosna je četvrta na tabeli Grupe B sa četiri povede i dva poraza, dok je Kluž peti sa skorom 2/4.

Bosna će u narednom kolu u Sarajevu dočekati Megu, dok će Kluž biti domaćin protiv Ilirije.

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