SUSRET KOJI JE MNOGE ODUŠEVIO! ŽOC SREO BIVŠEG TRENERA CRVENE ZVEZDE! Nadigrao ga na utakmici, a onda... VIDEO
Za izabranike „zelenih“ ovaj trijumf imao je ogroman takmičarski i psihološki značaj. Nakon neočekivanog kiksa i poraza od Arisa u prethodnoj rundi, ekipa više nije imala pravo na grešku kako vodeći rivali ne bi napravili osetniju bodovnu zalihu.
Situaciju dodatno komplikuje i rigorozna disciplinska kazna kojom su Panatinaikosu oduzeti bodovi zbog incidenata u prošlosezonskom finalu, pa je imperativ pobede bio još izraženiji. Iako je duel doneo veliku borbu, gosti su uspeli da amortizuju pritisak i meč privedu kraju bez prevelikih turbulencija.
Susret je obeležio preokret, posle uspavanijeg ulaska u meč i nešto bleđe prve četvrtine, Panatinaikos je u drugom poluvremenu zategao odbranu, podigao ritam i rutinski prelomio utakmicu u svoju korist.
Posebnu pažnju i simpatije javnosti privukli su kadrovi nastali neposredno po završetku utakmice. Kamere su zabeležile srdačan susret dvojice trenerskih velikana, stratega Panatinaikosa Željka Obradovića i iskusnog kormilara AEK-a, bivšeg trenera Crvene zvezde Dragana Šakote. Dva velika stručnjaka iskoristila su priliku za duži, prijateljski razgovor na parketu, još jednom demonstriravši ogromno međusobno poštovanje i bliske odnose koji traju decenijama.
Dragana Šakote