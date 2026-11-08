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Za izabranike „zelenih“ ovaj trijumf imao je ogroman takmičarski i psihološki značaj. Nakon neočekivanog kiksa i poraza od Arisa u prethodnoj rundi, ekipa više nije imala pravo na grešku kako vodeći rivali ne bi napravili osetniju bodovnu zalihu.

Situaciju dodatno komplikuje i rigorozna disciplinska kazna kojom su Panatinaikosu oduzeti bodovi zbog incidenata u prošlosezonskom finalu, pa je imperativ pobede bio još izraženiji. Iako je duel doneo veliku borbu, gosti su uspeli da amortizuju pritisak i meč privedu kraju bez prevelikih turbulencija.

1/3 Vidi galeriju Željko Obradović na meču Panatinaikos - Olimpija Milano Foto: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Harris Xanthopoulos / Zuma Press / Profimedia

Susret je obeležio preokret, posle uspavanijeg ulaska u meč i nešto bleđe prve četvrtine, Panatinaikos je u drugom poluvremenu zategao odbranu, podigao ritam i rutinski prelomio utakmicu u svoju korist.

Posebnu pažnju i simpatije javnosti privukli su kadrovi nastali neposredno po završetku utakmice. Kamere su zabeležile srdačan susret dvojice trenerskih velikana, stratega Panatinaikosa Željka Obradovića i iskusnog kormilara AEK-a, bivšeg trenera Crvene zvezde Dragana Šakote. Dva velika stručnjaka iskoristila su priliku za duži, prijateljski razgovor na parketu, još jednom demonstriravši ogromno međusobno poštovanje i bliske odnose koji traju decenijama.

Dragana Šakote