Slušaj vest

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja rekao je posle današnje pobede nad Studentskim centrom (92:80) da je srećan zbog šestog slavlja u nizu u ABA ligi i istakao da je ekipa u drugom poluvremenu podigla nivo igre.

Partizan - Studentski Centar Foto: Dusan Milenkovic/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

 "Srećan sam zbog pobede. Jasno je da je ovo bila teška utakmica za nas, posebno jer smo u petak uveče odigrali prethodnu u Evroligi. Imali smo određenih problema sa igračima i morali smo da vodimo računa o njihovoj minutaži na terenu", rekao je Penjaroja na konferenciji za medije posle meča.

Partizan je na startu meča gubio 15:2, dugo je bio u minusu, ali je na kraju stigao do pobede.

"Znali smo da moramo bolje da otvorimo utakmicu, sa više energije i koncentracije. Međutim, protivnik je igrao veoma dobro, posebno u prvom poluvremenu. Bili su dobri u odbrani, efikasni u napadu i odlično su delili loptu, dok smo mi igrali mekano. Mislim da smo u drugom poluvremenu uspeli da podignemo nivo igre. Popravili smo energiju, bili bolji u različitim odbrambenim situacijama i na kraju je najvažnije da smo osvarili bitnu pobedu za nas", zaključio je Penjaroja koji nije mogao da računa na Luku Vildozu, Kevarijusa Hejsa, Dereka Vilisa i Tonjea Džekirija i Karlika Džonsa.

Ne propustiteEvroligaKAKO JE ŽOC DIGAO PARTIZAN IZ MRTVIH: Obradović je spasao crno-bele kad je bilo najteže: Hoće li se vratiti u nekim boljim vremenima i da li su ona već došla?
Željko Obradović i Ostoja Mijailović
KošarkaPARTIZAN SE NEOČEKIVANO MUČIO, PA ONDA RAZBIO STUDENTSKI CENTAR! Crnogorski tim pružio ozbiljan otpor, Frenks vodio crno-bele do preokreta
Partizan - Studentski Centar
EvroligaODLASKOM ŽELJKA OBRADOVIĆA KLUB JE BIO RANJEN, A REPUTACIJA NARUŠENA! Direktor Partizana otvorio dušu: Postoji bojazan zbog finansiranja! Ne bih voleo da...
Željko Obradović
EvroligaDELIJE ĆE SE ODUŠEVITI, A GROBARI... Evo gde će Zvezda i Partizan završiti u Evroligi!
PARTIZAN-ZVEZDA_32.JPG

00:13
Grobari na utakmici Partizan - Zemun Izvor: Kurir