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Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja rekao je posle današnje pobede nad Studentskim centrom (92:80) da je srećan zbog šestog slavlja u nizu u ABA ligi i istakao da je ekipa u drugom poluvremenu podigla nivo igre.

1/9 Vidi galeriju Partizan - Studentski Centar Foto: Dusan Milenkovic/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

"Srećan sam zbog pobede. Jasno je da je ovo bila teška utakmica za nas, posebno jer smo u petak uveče odigrali prethodnu u Evroligi. Imali smo određenih problema sa igračima i morali smo da vodimo računa o njihovoj minutaži na terenu", rekao je Penjaroja na konferenciji za medije posle meča.

Partizan je na startu meča gubio 15:2, dugo je bio u minusu, ali je na kraju stigao do pobede.

"Znali smo da moramo bolje da otvorimo utakmicu, sa više energije i koncentracije. Međutim, protivnik je igrao veoma dobro, posebno u prvom poluvremenu. Bili su dobri u odbrani, efikasni u napadu i odlično su delili loptu, dok smo mi igrali mekano. Mislim da smo u drugom poluvremenu uspeli da podignemo nivo igre. Popravili smo energiju, bili bolji u različitim odbrambenim situacijama i na kraju je najvažnije da smo osvarili bitnu pobedu za nas", zaključio je Penjaroja koji nije mogao da računa na Luku Vildozu, Kevarijusa Hejsa, Dereka Vilisa i Tonjea Džekirija i Karlika Džonsa.