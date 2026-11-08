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"Očekuje nas utakmica protiv dobrog tima, koji je već zabeležio tri pobede. Igraju brzo, sa puno šuteva za tri poena. Sa druge strane, mi nismo imali previše vremena nakon vrlo zahtevne utakmice u Atini. Imali smo samo jedan trening u nedelju tokom dana. Ipak, zna se recept za dobar meč, čvrsto, pametno, sa dosta energije. Pozivam i naše navijače da dođu, pomognu nam i pruže podršku", naveo je Navaro.

Košarkaši Crvene zvezde će u ponedeljak od 18 časova u Beogradu dočekati Slovan, u utakmici sedmog kola Grupe A prve faze regionalne ABA lige.

Crveno-beli su treći na tabeli Grupe A sa četiri pobede i jednim porazom, dok je Slovan šesti sa skorom 3/2.

1/8 Vidi galeriju Ibon Navaro na klupi Crvene zvezde Foto: Pedja Milosavljevic, Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Kapiten Crvene zvezde Ognjen Dobrić rekao je da smatra da je ekipa Slovana veoma iskusna i da će za pobedu u predstojećem meču biti potrebna "mudra" igra njegovog tima.

"Iskusan su tim, vodi ih trener sa ovih prostora (Dejan Jakara) koji zna ABA ligu. Igraju brzo sa dosta trčanja i poseda. Uz sve to, menjaju odbrane i moraćemo mudro da odigramo ovu utakmicu. Jesmo u dobrom ritmu, ali smo se i dosta potrošili u Atini, pa pozivam naše zvezdaše da dođu i bodre nas u ponedeljak uveče. Nama ta podrška jako znači", kazao je Dobrić.

Predstojeći meč biće ujedno i prvi zvanični međusobni duel Crvene zvezde i Slovana.