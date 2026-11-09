NIKOLA TOPIĆ KONAČNO PONOVO NA TERENU! Srbin odigrao prvu utakmicu posle pet meseci i odmah je dvocifren!
Nakon što je saznao vest da Oklahoma nije produžila ugovor sa njim i da će nakon završetka aktuelne sezone biti slobodan igrač, Topić je prebačen u razvojni tim, a sada se konačno vratio utakmicama.
Mladi srpski plejmejker je igrao za Oklahoma Siti Blu koji je poražen od Oseola Medžika u meču razvojne lige koji je završen rezultatom 97:89.
Nikola Topić je u igri proveo 15 minuta i za to vreme je postigao 10 poena, uz tri asistencije, jedan skok i četiri ukradene lopte. Pogodio je četiri od osam šuteva iz igre, a na terenu je bio samo u prvom poluvremenu.
Topić je tokom prethodne sezone odigrao 13 utakmica za razvojni tim i na njima je u proseku beležio 18,4 poena, uz 7,9 asistencija i 3,2 skoka.
Pehovi
Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde je tek na početku karijere, a ona je već obeležena brojnim pehovima.
Najpre je imao muke sa povredom kolena i, nakon što je trejdovan, odmah je operisan. Propustio je prvu sezonu u NBA, a pred početak druge mu je otkriven rak testisa, pa je usledila nova pauza.
Uspešno se oporavio, vratio na teren i konačno zaigrao za Tandere, a onda je doživeo novi problem.
Zboz povrede leđa je morao na operaciju, a pre meča za razvojni tim poslednju utakmicu je odigrao pre pet meseci, u finalu NBA kada je protiv San Antonija na terenu proveo šest minuta.
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