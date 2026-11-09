Slušaj vest

Tragedija se dogodila samo nekoliko sati nakon njegove briljantne partije za ekipu Vukovi Zeta protiv Dečića (94:50), gde je proglašen igračem susreta zahvaljujući učinku od 25 poena, tri asistencije i dva skoka. Posle meča, Vuković je sa saigračima i prijateljima otišao na piće, da bi po izlasku iz ugostiteljskog objekta na njega automobilom naleteo nesavesni vozač u Golubovcima.

Tridesetdvogodišnji bek iz Bijelog Polja hitno je operisan tokom noći, a lekari mu najavljuju novu intervenciju zbog teških preloma butne kosti i potkolenice.

Iz Uprave policije Crne Gore potvrđeno je za RTCG da je „sinoć oko 20 časova kod picerije u Golubovcima N. V. (1994) oboren kao pešak“, zadobivši teške telesne povrede. Vozač koji je upravljao vozilom naknadno se pojavio u Kliničkom centru Crne Gore kako bi obišao povređenog košarkaša nakon operacije.

Vuković je ponikao u rodnom Bijelom Polju igrajući za Centar, potom je u dva mandata čak deceniju proveo u Jedinstvu, a branio je i boje kraljevačke Sloge, Građanskog iz Bijeljine, Mladosti iz Mrkonjić Grada i Ibra iz Rožaja. Upravo je u dresu Ibra prošle sezone ispisao istoriju crnogorske klupske košarke kada je na utakmici protiv Teoda ubacio nestvarna 63 poena.