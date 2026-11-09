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Crveno-beli su do trijumfa stigli zahvaljujući znatno boljoj igri u drugom poluvremenu, nakon što su tokom prvih dvadeset minuta dozvolili rivalu da drži korak i ravnopravno se nadmeće.

Ipak, susret nije protekao sasvim mirno, pošto je jedan detalj u samom finišu posebno izbacio iz takta trenera crveno-belih Ibona Navara.

Naime, na oko minut i po pre poslednjeg zvuka sirene strateg Zvezde zaradio je tehničku grešku zbog burnog prigovora. Na konferenciji za medije odmah je usledilo pitanje o toj situaciji, a Navaro je, iako formalno nije želeo da se bavi arbitrima, kratkim komentarom rekao više nego dovoljno.

- Ne želim da pričam o sudijama, ali je nepoštovanje da šutnemo samo šest bacanja. Moram da proverim video, ali to nije normalno - rekao je Ibon Navaro.

1/7 Vidi galeriju KK Crvena zvezda - Slovan Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Potom je pričao o utakmici.

"Taj ritam nekada nije dobar. Na primer, sada imamo dan manje za pripremu sledeće utakmice jer sam morao da odmorim četvoricu iz startne petorke. Tako je kako je, ako želimo da budemo ozbiljni profesionalci, potreban je i odmor za ovakve bitne utakmice".

Dotakao se partije Motlija i Boldvina.

"Mislim da Džonatan nije odigrao lošu utakmicu u odbrani, radio je ono što treba. Bio je dobar u odbrani. Patrik je igrao na poziciji tri. Ponekad pravimo grešku od njega što tražimo nešto što nije radio nikada. On je veoma visok, igrao je u Dži ligi, igra kao krilo. To pokušavamo da radimo. Tražimo dimenziju za njega, recimo, možda će nam biti potreban protiv Okekea ili Proćide, pokušavamo da nađemo neki njegov način da ga upotrebimo. Nije loše".