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Košarkaši Mege poraženi su večeras u beogradskoj Hali sportova "Ranko Žeravica" od ekipe Dubaija sa 87:98 (16:26, 17:27, 28:28, 26:17), u utakmici sedmog kola Grupe B ABA lige.

1/4 Vidi galeriju Mega - Dubai, ABA liga 9.11.2026 Foto: ABA liga / Dragana Stjepanović

Najefikasniji u ekipi Mege bio je Pavle Bačko sa 18 poena, uz pet skokova, Lukas Manijema je upisao poen manje, uz šest skokova i pet asistencija, dok su po 13 poena dodali Mihailo Bošković (četiri skoka i tri asistencije) i Luka Paunov (četiri skoka).

U ekipi Dubaija najbolji učinak je imao Eli Okobo sa 18 poena, Devion Minc je dodao 16 poena, uz četiri uhvaćene lopte, Dvejn Bejkon je postigao 12 poena, uz po četiri skoka i asistencije, a srpski igrač Filip Petrušev je upisao 11 poena, pet skokova i tri dodavanja.

Dubai deli prvo mesto na tabeli Grupe B sa Partizanom (oba tima imaju svih šest pobeda), dok je Mega na pretposlednjem, devetom mestu, sa skorom 2/4.