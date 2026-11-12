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Košarkaši UCLA nastavili su sa odličnim partijama na startu nove NCAA sezone, pošto su ubedljivo savladali Arkanzas Pajn Blaf rezultatom 106:37. Centralna figura meča za ljubitelje košarke u Srbiji ponovo je bio Nikola Kusturica, koji je svojim izdanjem izazvao brojne pozitivne reakcije.

1/4 Vidi galeriju Nikola Kusturica Foto: Javier Rojas/PI via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Mladi srpski košarkaš privlači sve veću pažnju u Sjedinjenim Američkim Državama, a njegovo ime sve češće pominju košarkaški stručnjaci, treneri i analitičari, što otvara nadu da bismo ga u budućnosti mogli gledati i u NBA ligi.

Na terenu je proveo 23 minuta i za to vreme upisao 17 poena uz izuzetno visoke procente šuta. Iz igre je šutirao 7/9 - pogodio je pet od šest šuteva za dva poena, kao i dve od tri trojke. Uz to je zabeležio i po tri skoka i tri asistencije, dok je ekipa sa njim na parketu ostvarila razliku od čak 43 poena.

Kada je reč o učinku ostalih srpskih igrača, Lazar Đoković je odigrao zapaženu ulogu u pobedi svog NJTU sa 15 postignutih poena i sedam uhvaćenih skokova. Sa druge strane, Aleksa Vlajić je u porazu Indijana Stejta na parketu proveo dva minuta i uputio tri neprecizna šuta za tri poena. Bez poenterskog učinka ostao je i Vuk Bošković, koji je u porazu svoje ekipe odigrao 23 minuta, uz šut iz igre 0/4, jedan skok i tri asistencije.

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