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Sjajna partija Nikole Jokića privukla je posebnu pažnju NBA lige, koja je izdvojila dva fantastična poteza srpskog centra iz pobede Denver Nagetsa nad Memfisom (123:118).

Kako Amerikanci vole da kažu, bio je to "normalan dan za Jokića na poslu". Pored jednog šuta koji se izdvojio po svojoj gracioznosti, posebno je oduševila asistencija za Džamala Mareja. Po svom dobrom starom običaju, Jokić je lažirao pogled i poslao loptu tamo gde niko nije očekivao.

Pogledajte ova dva magična poteza koji su privukli pažnju NBA lige...

Pored atraktivnih poteza, Jokić je ostvario i sjajan statistički učinak sa 27 poena, 11 skokova i osam asistencija. Na parketu je proveo skoro 37 minuta i bio izuzetno efikasan uz šut iz igre 10/16. Za dva poena je šutirao 9/13, pogodio je jednu trojku iz tri pokušaja i šest od osam slobodnih bacanja. Učinak je upotpunio sa po jednom ukradenom loptom i blokadom, dok je izgubio samo jednu loptu.

Sramotan udarac u međunožje

Tokom utakmice Jokić se suočio i sa jednom neprijatnom situacijom - košarkaš Memfisa Kem Spenser ga je podmuklo i sa jasnom namerom tokom jednog duela udario u međunožje!

1/6 Vidi galeriju Kem Spenser udara Nikolu Jokića u međunožje Foto: Printscreen / Twitter / BrickCenter_

Nije mogao Spenser da zaustavi Jokića, pa je povukao nesportski i sramotan potez, a na sve to je još i on završio na parketu jer je pokušao da izvuče faul u napadu! Srbin je šokirano pokazao sudiji šta se desilo, a snimak ovog bizarnog incidenta zapalio je internet.

Pogledajte i vi kako je sve izgledalo...

Šta se dešavalo na meču?

Šta se sve dešavalo na samoj utakmici? Krenimo redom...

Košarkaši Denver Nagetsa pobedili su Memfis Grizlise u gostima rezultatom 123:118, zadržavši prednost od početka do kraja utakmice.

U napetoj završnici, trijumf ekipi iz Kolorada obezbedio je Džamal Marej, koji je serijom poena odbio nalet domaćeg tima.

Nikola Jokić je na parketu proveo skoro 37 minuta i utakmicu završio sa 27 poena, 11 skokova i osam asistencija. Iz igre je šutirao 10/16 (9/13 za dva poena, 1/3 za tri), dok je sa linije slobodnih bacanja bio precizan šest puta iz osam pokušaja. Učinak je upotpunio sa po jednom ukradenom loptom i blokadom, uz samo jednu izgubljenu loptu.

Veliku podršku imao je u Kameronu Džonsonu, koji je ubacio 23 poena, u meču u kojem je Denver po drugi put ove sezone vodio tokom čitavog trajanja susreta.

1/4 Vidi galeriju Nikola Jokić protiv Memfisa Foto: Justin Ford / Getty images / Profimedia

Sigurno prvo poluvreme gostiju

Nagetsi su od starta nametnuli ritam i nijednom nisu bili u zaostatku tokom prvog dela igre. Uz sjajan šut iz igre od 58,3 odsto i samo dve izgubljene lopte, Denver je početkom druge deonice stekao maksimalnih 18 poena prednosti. Iako su domaći uspeli da priđu na osam poena zaostatka, gosti su na odmor otišli sa sigurnih 65:52.

Povratak Memfisa i Marejeva serija

Grizlisi su u nastavku postepeno topili razliku i u završnici treće četvrtine dva puta stigli na samo poen zaostatka. Prvo je Kem Buzer pogodio trojku za 87:86 na minut i 21 sekundu pre kraja deonice, da bi potom Sedrik Kauard iz reketa smanjio na 89:88.

Tada je odgovornost preuzeo Džamal Marej. U periodu od poslednjeg minuta treće do sredine četvrte četvrtine, Marej je postigao čak 20 od ukupno 24 poena svog tima i odveo Denver na 113:104. Memfis je uspeo da odgovori serijom 7:0, koju je poenima iz ofanzivnog skoka na četiri minuta pre kraja zaključio Buzer za 113:111.

Drama u samom finišu

U poslednjem minutu viđena je velika drama. Trojkom Džejlena Velsa na 52,7 sekundi pre kraja i horogom Zeka Idija na 20,6 sekundi do isteka vremena, Grizlisi su prišli na 120:118. Ipak, igrači Denvera su u poslednjih 13,9 sekundi pogodili tri od četiri slobodna bacanja i tako sačuvali pobedu.

Učinak u redovima Grizlisa

Memfisu je ovo bio četvrti uzastopni poraz na domaćem terenu, kao i četvrti u poslednjih pet mečeva, nakon što su sezonu otvorili skorom 6-0. Najefikasniji u poraženom sastavu bili su Taj Džerom (peti vezani meč sa 20 ili više poena) i Džejlen Vels sa po 22 poena.

Dabl-dabl učinke zabeležili su Sedrik Kauard (15 poena, 11 skokova) i Kem Buzer (13 poena, 11 skokova), dok je Kem Spenser sa klupe dodao 15 poena.

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