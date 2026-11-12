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Košarkaši Bostona su u gostima savladali Toronto našeg Darka Rajakovića sa 98:93, nadoknadivši zaostatak od 22 poena, čime su produžili svoj pobednički niz na pet utakmica.

1/7 Vidi galeriju Trener Toronto Reptorsa - Darko Rajaković Foto: Maddie Meyer / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Džejson Tejtum je bio najefikasniji u redovima Seltiksa sa 24 poena, a pogodio je i slobodna bacanja za izjednačenje i vođstvo na 25,2 sekunde pre kraja. Derik Vajt je dodao 19, a Pejton Pričard 14 poena za Boston.

U timu Darka Rajakovića najbolji su bili Džakobi Volter sa 17 i ruki Alen Grejvs sa 13 poena. Toronto sada ima skor 5/6.

Kurir Sport / Beta

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