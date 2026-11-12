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Los Anđeles Lejkersi upisali su novu pobedu u NBA ligi i sa 123:112 bili su bolji od Milvokija.

Lejkerse je do sedme uzastopne pobede predvodio Luka Dončić sa 32 poena, a najbolje su ga pratili Sandro Mamukelašvili sa 23 i Ostin Rivs sa 18 poena.

Luka Dončić Foto: CHRIS GARDNER / Getty images / Profimedia, Harry How / Getty images / Profimedia, Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia

U redovima Milvokija najefikasniji su bili Tajler Hiro sa 27 i Haime Hakes sa 25 poena. Srpski košarkaš Bogoljub Marković proveo je četiri minuta na terenu i nije se upisao u strelce.

Kurir Sport / Beta

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