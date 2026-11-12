Susret je završen rezultatom 123:112...
Košarka
NEZAUSTAVLJIVI DONČIĆ SRUŠIO MILVOKI! Lejkersi stigli do nove pobede, minute u dresu Baksa dobio i Bogoljub Marković! (VIDEO)
- Lejkersi su savladali Milvoki 123:112 i stigli do sedme uzastopne pobede, uz 32 poena Luke Dončića.
- U timu Baksa najefikasniji su bili Tajler Hiro sa 27 i Haime Hakes sa 25 poena, dok je Bogoljub Marković igrao četiri minuta bez poena.
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Los Anđeles Lejkersi upisali su novu pobedu u NBA ligi i sa 123:112 bili su bolji od Milvokija.
Lejkerse je do sedme uzastopne pobede predvodio Luka Dončić sa 32 poena, a najbolje su ga pratili Sandro Mamukelašvili sa 23 i Ostin Rivs sa 18 poena.
Luka Dončić Foto: CHRIS GARDNER / Getty images / Profimedia, Harry How / Getty images / Profimedia, Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia
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U redovima Milvokija najefikasniji su bili Tajler Hiro sa 27 i Haime Hakes sa 25 poena. Srpski košarkaš Bogoljub Marković proveo je četiri minuta na terenu i nije se upisao u strelce.
Kurir Sport / Beta
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