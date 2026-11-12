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Ekipa Denver Nagetsa upisala je pobedu na gostovanju protiv Memfis Grizlisa rezultatom 123:118, nakon što je tokom čitavog toka susreta uspešno čuvala vođstvo.

U dramatičnoj završnici, pobedu sastavu iz Kolorada doneo je Džamal Marej, koji je svojom serijom poena odbio nalet domaćina.

Nikola Jokić je na terenu proveo gotovo 37 minuta i za to vreme zabeležio 27 poena, 11 uhvaćenih lopti i osam uspešnih dodavanja. Iz igre je pogodio 10 od 16 šuteva (9/13 za dva i 1/3 za tri poena), dok je sa linije penala šutirao 6/8. Pored toga, upisao je po jednu ukradenu loptu i blokadu, uz samo jednu izgubljenu loptu.

Nakon utakmice, srpski centar se obratio predstavnicima medija i izneo svoje utiske o meču.

1/4 Vidi galeriju Nikola Jokić protiv Memfisa Foto: Justin Ford / Getty images / Profimedia

"Mislim da je prvo poluvreme bilo zaista dobro za nas. Mislim da smo kontrolisali utakmicu. Oni su imali dobru seriju. Naša odbrana nije bila baš dobra u trećoj četvrtini. Vratili su se u utakmicu u četvrtoj četvrtini. Ali mislim da smo dolazili do otvorenih pozicija. Nekako nismo pogađali, a onda jesmo, i mislim da smo tako priveli utakmicu kraju. Imali smo nekoliko dobrih odbrana zaredom i nekoliko važnih skokova. Izgubljene lopte su bile zaista veliki faktor za nas. Nismo mnogo gubili loptu, tako da je to, u suštini, bilo to", rekao je Jokić.

O malom broju izgubljenih lopti

"Mislim da smo bili odlučni - ako si otvoren, šutni. Ako nisi, samo pokušaj da... Mislim da je igranje agresivno možda ključ, samo zato što ako igraš agresivno i napraviš grešku, to će biti agresivna greška, tako da mislim da je to možda bio ključ. Znate, stvarali smo otvorene šuteve saigračima. Šutirali smo loptu čak i kada nismo pogađali. Mislim da je to bio ključ."

Pohvale na račun Džamala Mareja

Jokić je ostao skroman i zasluge usmerio ka svom saigraču.

"Igra zaista dobro od početka sezone, a mi samo treba da ga pratimo. Znate, on je zaista dobar za nas i stvara pozicije za sve ostale, a mi samo treba da istupimo i pratimo ga. Ne, mislim da pokušavam da ga oslobodim. Znate, moj posao je da pravim blokove, tako da... Mislim da je imao, čak i danas, nekoliko zaista dobrih izlazaka na šut u igri jedan na jedan. Znate, mislim da u današnjoj NBA izlazak na šut, u današnjoj košarci uopšte, ono najveće gde igra počinje i završava se jeste upravo taj izlazak na šut. U situaciji kada si u podređenom položaju, kako ćeš reagovati? A on je uradio mnogo dobrih stvari u tim situacijama."

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