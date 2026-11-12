Meč je završen rezultatom 115:107...
Košarka
KAVALIRSI PREKINULI SERIJU NIKSA! Klivlend na krilima Hardena srušio ekipu Njujorka! (VIDEO)
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Košarkaši Klivlenda su u gostima pobedili Njujork sa 115:107, koji su tako prekinuli niz Niksa od četiri uzastopne pobede.
Klivlend je predvodio Džejms Harden koji je ubacio 32 poena, što je njegov najbolji učinak ove sezone, dok je Donovan Mičel dodao 23 poena.
Džejms Harden u dresu Klivlenda Foto: AL BELLO / Getty images / Profimedia
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Kod Niksa najbolji su bili Džejlen Branson sa 27 i Karl-Entoni Tauns sa 21 poenom, 11 skokova i osam asistencija.
Kurir Sport / Beta
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