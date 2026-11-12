Slušaj vest

Košarkaši Klivlenda su u gostima pobedili Njujork sa 115:107, koji su tako prekinuli niz Niksa od četiri uzastopne pobede.

Klivlend je predvodio Džejms Harden koji je ubacio 32 poena, što je njegov najbolji učinak ove sezone, dok je Donovan Mičel dodao 23 poena.

Džejms Harden u dresu Klivlenda Foto: AL BELLO / Getty images / Profimedia

Kod Niksa najbolji su bili Džejlen Branson sa 27 i Karl-Entoni Tauns sa 21 poenom, 11 skokova i osam asistencija.

Kurir Sport / Beta

Ne propustiteKošarkaJOKIĆ SVE IZNENADIO IZJAVOM POSLE POBEDE PROTIV MEMFISA: "Samo treba NJEGA da pratimo..."
Nikola Jokić konf.jpg
KošarkaBOLAN UDARAC ZA DARKA RAJAKOVIĆA! Toronto imao prednost od 22 poena, pa izgubio od Bostona! (VIDEO)
Darko Rajaković
KošarkaNBA LIGA SE OGLASILA ZBOG NIKOLE JOKIĆA! I TO - DVA PUTA! Razlog je impresivan: Srbin je upalio u MVP mod i ukrao šou! (VIDEO)
Nikola Jokić protiv Memfisa
KošarkaSRAMOTA! PROTIVNIK PODMUKLO I SA JASNOM NAMEROM UDARIO JOKIĆA U MEĐUNOŽJE! Pa, da li je ovo normalno?! Svi su u neverici - snimak je zapalio internet! (VIDEO)
Nikola Jokić 6.jpg

 BONUS VIDEO:

00:21
Jokic i Bogdanović piju pivo na trkama u Somboru Izvor: Kurir